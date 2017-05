Sportschuhstollen überzeugen Jury

03.05.2017, 11:22 Uhr

David Krusch aus Micheldorf gewinnt 1. Preis beim "Business pro Austria"

Expertenteam begleitet

KIRCHDORF (sta). Die besten Business-Ideen der Region finden und fördern - darauf konzentriert sich der Wettbewerb im Rahmen von business pro austria. Die Zielgruppen sind Kleinunternehmer und Betriebe die ein zweites Standbein aufbauen möchten aber auch Neugründer und Jungunternehmer mit neuen Ideen. Seit einigen Jahren wird der Wettbewerb auch im TIZ Kirchdorf abgehaltenEine Jury kürte heuer David Krusch (25) im Technologiezentrum Kirchdorf zum Gewinner. Der Micheldorfer entwickelte neuartige Sportschuhstollen für die Sportarten Fußball, Rugby oder auch Football. "Die derzeit am Markt befindlichen Stollen bieten nur mittelmäßigen Halt und sind meistens aus einer kostengünstigen Alu-Legierung ausgeführt. Sie nutzen sich nach kurzer Einsatzdauer ab. Meine neu entwickelten, zweiteiligen Stollen bieten dem Sportler dauerhaft perfekten Halt und ermöglichen ihm, sein Leistungspotentioal unabhängig der Bodenverhältnisse voll auszuschöfpen" - und Krusch weiß, von was er spricht. Er ist Verteidiger bei den Micheldorfer Fußballern in der OÖ-Liga. "Ich bin überzeugt von meiner Entwicklung, so wie viele meiner Fußballer-Kollegen auch. Einige spielen schon länger mit meinen Stollen. Einmal ausrutschen ist einmal zuviel. Es kann über Sieg oder Niederlage entscheiden."Krusch steht kurz davor, gemeinsam mit einem Partner sein Unternehmen "GRPSTAR" zu gründen.Den zweiten Platz belegte Tina Dobetsberger aus Kremsmünster, die mit ihrer Firma "Riegelfabrik" Bio-Müsliriegel produziert und vertreibt. "Einzigartig macht uns die Zusammenstellung der Müsliriegel und auch dass der Kunde neben unserem Standardsortiment auch seine Riegel selber kreieren kann. Unsere Riegel sind 100 Prozent Bio, vegan, ohne Konservierungsstoffe, ohne künstliche Zusatzstoffe, ohne Farbstoffe, ohne Zuckerzusatz und 100 Prozent Handgemacht". Dobetsberger ist auch Preisträgerin des "120 Sekunden"-Ideenwettbewerbes 20017 der BezirksRundschau Oberösterreich. Auch da belegte sie Platz zwei.

Das Technologiezentrum Kirchdorf (TIZ) bietet den beiden Gewinnern ein Coachingprogramm an, das ihnen helfen soll, ihre Ideen bis zum Erfolg weiterzuentwickeln. Schritt für Schritt einem Prozess folgend, mit der ­Unterstützung von Profis aus der Region.business pro austria (bpa) hilft Ihnen Erfolgsaussichten, Kundennutzen, Marktpotential – und dergleichen mehr – Ihrer Idee oder einer Innovation realistisch abzuschätzen. business pro austria ist eine Coachinginitiative des Verbandes der Technologiezentren Österreichs (VTÖ), die auf KMU (kleine und mittlere Unternehmen) und Unternehmensgründer abzielt.Mit business pro austria bietet der VTÖ über das Netzwerk österreichischer Technologiezentren ein regional wirkendes Coaching-Angebot, das KMU und Gründern hilft, deren Ideenunter professioneller Begleitung zu entwickeln.Fotos: Staudinger/BezirksRundschau