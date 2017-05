"Wir brauchen keinen Klassenkampf"

09.05.2017, 13:55 Uhr

WKO- Bezirksstellenleiter Pramhas zeigt sich verärgert über umstrittene Arbeiterkammer-Werbung.

BEZIRK (sta). In den letzten Jahrzehnten hat sich die Wirtschaft im Bezirk Kirchdorf sehr positiv entwickelt. 1.030 Betriebe stellen knapp 17.700 Arbeitsplätze zur Verfügung. "Seit dem EU-Beitritt wurden von den Unternehmen 5.000 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen, 18 Millionen Euro werden direkt an Gemeinden bezahlt", sagt Klaus Aitzetmüller, Obmann der Wirtschaftskammer Kirchdorf. "Wir sehen das Verhältnis zwischen Unternehmen und Mitarbeiter als eine Art Partnerschaft. Gemeinsam waren wir bisher auf einem positiven Weg. Nicht vergessen darf man auch, dass die Unternehmen wichtige Sponsor-Partner der regionalen Vereine sind und sich an vielen Sozialprojekten beteiligen", so Aitzetmüller.

"Bringt nur Verärgerung"

Das derzeit heftig diskutierte und umstrittene Arbeiterkammer-Video bezeichnet Aitzetmüller einfach nur als "unseriös". Der Kino-Werbeclip zeigt einen ignoranten Chef, der sich nur um seine Boni, nicht aber um seine Mitarbeiter schert.WKO-Bezirksstellenleiter Siegfried Pramhas dazu: "Das Video bringt nur Verärgerung. Viele Unternehmer sind über Pauschalverurteilung und Darstellung sauer. Auch die Dienstnehmer betonen immer wieder, sich von dieser Art der Werbung zu distanzieren. Die Darstellung der Frau in dem Video finden viele diskriminierend. Das ist keine gegenseitige Wertschätzung, sondern Klassenkampf, den wir absolut nicht brauchen." Frauen spielen im Wirtschaftsraum Bezirk Kirchdorf eine wesentliche Rolle. Im Bereich der Einzelunternehmen die gegründet werden, sind mehr als 50 Prozent Frauen. "Diese Leistungen gehören in ein positives Licht gestellt", so 'Frau in der Wirtschaft' Bezirksvorsitzende Claudia Polz aus Vorderstoder."Diskiminierende Inhalte, so wie in dem Arbeiterkammer-Spot sind einfach nur geschmacklos", so Aitzetmüller, der zu mehr gegenseitiger Wertschätzung aufruft .