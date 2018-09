Kunststoff-frei wohnen? WÄHLEN SIE HOLZ STATT PLASTIK

17.09.2018, 10:57 Uhr

Wie viel Kunststoff wollen Sie in Ihrem Zuhause? Machen auch Sie mit und befreien Sie Ihr Heim davon! Oft ist uns nicht bewusst, in wie vielen Bereichen des Lebens Kunststoff bereits Einzug gehalten hat. Der Gedanke, für die größte Einrichtungsfläche des Hauses den natürlichen Rohstoff Holz zu wählen, hat doch was, oder?

hält viele Vorteile für Sie bereit – jetzt auch noch zu attraktiven Preisen!Gesund-Parkett aus dem Hause Weitzer Parkett verfügt über den einzigartigen AAAA-Effekt: Es ist Allergikerfreundlich, Antibakteriell, Antistatisch und Atmungsaktiv zugleich. Holz sorgt für ein gesundes Raumklima. Es kann Feuchtigkeit aus der Umgebung aufnehmen bzw. abgeben und gleicht sich somit seinem Umgebungsklima an. Das ist echt clever! Künstliche Oberflächen, wie Vinyl oder Laminat, können das NICHT. Vertrauen Sie auf Ihre Nase und machen Sie den Riechtest in Räumen mit synthetischen Bodenbelägen – Sie werden den Unterschied merken!

Eigentlich paradox: Vielfach findet man Bodenbeläge, die dem Holz täuschendähnlichsehen, jedoch in Wirklichkeit ein Imitat darstellen. Häufig bestehen dieseaus Kunststoffen und Weichmachern, die den Planeten ausbeuten. Weitzer Parkett bezieht seinen Rohstoff für die Parkettproduktion aus nachhaltiger Forstwirtschaft fertigt frei von Weichmachern.Unsere Kinder verbringen viel Zeit am Boden. Parkett ist da ein gutmütiger Spielgefährte: hüpfweich und spielwarm. In Verbindung mit der, von Weitzer Parkett entwickelten innovativen Systemlösung „WP Looseglue" ist er auch noch flüsterleise. Gemeinsam mit Kindern wurde hingebungsvoll getestet – mit dem Prädikat: Sabbern und Knabbern erlaubt!Die reine Naturöl-Oberfläche „ProVital finish" des Gesund-Parketts lebt, wenn Sie wollen, solange wie Ihr Haus. Sie kann punktuell ausgebessert werden und lässt sich immer wieder auffrischen sowie erneuern – ganz ohne Schleifen und ohne Staub!MIT WEITZER PARKETT STEHEN SIE AUF DEM ORIGINAL, STATT AUF EINER KOPIE!