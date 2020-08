„Jeder Mensch hat ein Recht auf Kunst und Musik“ und so sahen es die Kitzbüheler Musikfreunde heuer als als besondere Pflicht und Aufgabe, Kunst nicht nur (selbst) zu genießen, sondern zu teilen. Ambitioniert hat sich das kleine Team um Johannes Gasteiger entschlossen – entsprechend den Auflagen und Regeln der Behörden – die Konzertreihe der Kitzbüheler Sommerkonzerte auch im 43. Jahr nicht zu unterbrechen und den Stammgästen und neuen Konzertbesuchern ein erlesenes Programm für den Musik-Sommer 2020 in Kitzbühel zu bieten.

Ausverkaufte Konzerte, sehr positives Feedback der Konzertbesucher und äußert zufriedene Virtuosen, die sich überaus freuten, vor einem derart begeisterten Publikum wieder live spielen zu dürfen, gaben dem Veranstalter für die Durchführung der Konzerte Recht. Jedes Konzert fand heuer in Form von zwei Veranstaltungen statt und zwar so, dass jedes einstündige Konzert einen Querschnitt des gesamten Programms darstellte. So erleben die Besucher jeweils einen Gesamteindruck des ursprünglichen Konzertes und des Ensembles und weil es sich bei beiden Vorführungen um verschiedene Konzerte handelt, besuchten viele Gäste an einem Abend beide Konzerte.

„Wir durften bei den 43. Kitzbüheler Sommerkonzerten über 700 Gäste begrüßen,“ freut sich der Obmann der Kitzbüheler Musikfreunde Johannes Gasteiger. „Das Programm wurde sehr gut angenommen und wir sind außerordentlich stolz, dass wir sowohl neue als auch „alt-bewährte“ Künstler nach Kitzbühel holen konnten, resümiert auch der künstlerischer Leiter Mag. Dr. Herbert Lindsberger zufrieden.