KITZBÜHEL. Das städtische Schwarzseebad wird am Samstag, 29. Mai, geöffnet. Die Öffnungszeiten sind bei Schönwetter von 8 bis 18 Uhr. Es gelten die aktuellen Covid-19-Bestimmungen (3 G, Abstand etc., keine Registrierungspflicht). Die Regeln können sich im Juni ändern.

Die Regeln für den Bootsverleih entsprechen den Regeln des Stadtbades. Für die Gastronomie am Schwarzsee gelten die entsprechenden Gastro-Bestimmungen.

Im Stadtbad wurde im Frühjahr intensiv gearbeitet: u. a. Erneuerung der Pritschen im Uferbereich, Asphaltierungen, Neuverlegung von Platten im Eingangsbereich, Drainagierung des Volleyballplatzes, Erneuerung von Treppen.

Im Stadtbad ist nunmehr auch kontaktloses bezahlen mit Bankomatkarte möglich.

Parkplatzsituation

Die Parkplatzsituation wird auch im heurigen Sommer angespannt sein. Trotz des Ausweichparkplatzes bei der ÖBB-Haltestelle wird an schönen Badetagen im Sommer die Anzahl der Parkplätze nicht ausreichen. Es wird geraten, mit dem Rad oder Öffis anzureisen.

Vom Schwarzsee-Bärchen bis zum Hügel am Ende des Parkplatzes ist bis Ende September eine „Fahrradstraße“ (in den nächsten Jahren immer vom 1. 4. bis 1. 10.). Das bedeutet, dass Fahrradfahrer auf dieser Strecke Vorrang vor dem motorisierten Verkehr haben.

Anlässlich des Jubiläums „750 Jahre Stadterhebung“ am 6. 6. ist das Stadtbad an diesem Tag bei freiem Eintritt zu benützen. Der „Jubiläumstaler“ (Wert 7,50 €) im kann in der Badanstalt und bei allen Betrieben am Schwarzsee eingelöst werden kann.