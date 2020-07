KITZBÜHEL. Im Sommer bietet das Museum Kitzbühel jeden Donnerstag um 18 Uhr Führungen durch die Sonderausstellung „Ansichten – Einsichten – Aussichten“ mit Bildern von Ernst Insam und Rudolf Uibo sowie durch die Sammlung Alfons Walde an. Es gelten die Eintrittspreise in das Museum, das täglich von 10 bis 17 Uhr, an Donnerstagen von 10 bis 20 Uhr geöffnet ist.