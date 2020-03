KITZBÜHEL. Die Stadtmusik Kitzbühel lädt zum Jahreskonzert unter dem Motto "Frühlingsstimmen": Samstag, 14. 3., 20 Uhr, Einlass 19.15 Uhr, K3 KitzKongress, mit Aftershow-Party mit dem Tyrol Music Projekt.

Bei zwei Werken (Give us this day, Rhapsody in Blue) wird die Musikkapelle von der Kitzbüheler Konzertpianistin Katharina Königsfeld unterstützt.