Flanieren, Gustieren und Probieren in der Kitzbüheler Innenstadt bis 21 Uhr.

KITZBÜHEL (jos). Regional einzukaufen und den lokalen Handel zu unterstützen hat in den vergangenen Wochen wesentlich dazu beigetragen, die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Auch der neue Einkaufsgutschein „Kitz-Zehner“ wird in Kitzbühel bereits sehr gut angenommen.

Am Donnerstag, dem 30. Juli, lädt man zusätzlich bis 21 Uhr ein zum Flanieren, Gustieren und Probieren in der Kitzbüheler Innenstadt mit Ausklang in den Kitzbüheler Gastronomiebetrieben. Infos unter www.750.kitzbuehel.at.