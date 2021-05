„750 Jahre Kitzbühel“ – Vier ORF-III-Neuproduktionen in Kooperation mit der Stadtgemeinde Kitzbühel 2021.

KITZBÜHEL. Die vierte ORF-III-Neuproduktion folgt am 9. Juni anlässlich der großen Feierlichkeiten zur Stadterhebung vor 750 Jahren. Die „Land der Berge“-Neuproduktion „Kitzbühel: Ein Weltstar kann auch leise“ rückt die imposante Natur in den Vordergrund, die Kitzbühel nicht nur für Skipioniere und Skistars zum Ort der Inspiration werden lässt, sondern für alle Menschen, die ihre Kraft aus den Bergen schöpfen. Regie führen Theresa Weiler und Mathea Holaus, als Moderator konnte Michael Huber (K.S.C.) gewonnen werden.

Sendetermin: Mi, 9. Juni, 20.15 Uhr, ORF III: „Land der Berge: Kitzbühel: Ein Weltstar kann auch leise“.