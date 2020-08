Der Donnerstag-Termin ist bereits restlos ausverkauft, daum gibt's am Sonntag eine Wiederholung!

Im Rahmen von Friedensverhandlungen zwischen Diplomaten aus Israel und Palästina soll in Südtirol ein Konzert eines Jugendorchesters junger Palästinenser und Israelis unter massiven Sicherheitsvorkehrungen stattfinden. Die Jugendlichen wollen die Friedensbemühungen, die in ihrem Mikrokosmos bereits gefruchtet haben, nicht aufgeben und sehen nach und nach im gemeinsamen Zueinanderfinden und Musizieren einen ersten Weg zur Überbrückung von Hass, Intoleranz und Terror. Hat die Musik die Kraft, trotz der vielen Herausforderungen und Hindernisse Brücken zwischen den jungen Menschen verschiedener Religionen und verhasster Nationalitäten zu bauen?

DE/IT/Ö 2019; 103 Min.; dt. Fassung, tlw. OT mit dt. UT

Regie: Dror Zahavi

Mit: Peter Simonischek, Bibiana Beglau, Daniel Donskoy, Mehdi Meskar, Sabrina Amali u.a.

