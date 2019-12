Ausreichend versorgt und gesund mit Vitamin B12

Für unseren Körper ist Vitamin B12 absolut lebensnotwendig. Er benötigt dieses wichtige Vitamin zur Bildung von Blutzellen, für die Aufrechterhaltung seines Energiestoffwechsels und für das Nervensystem. Da es vom menschlichen Körper nicht selbst hergestellt werden kann, muss Vitamin B12 zwangsläufig über die Nahrung zugeführt werden. Im Magen bewirken Magensäure und Verdauungsenzyme die Freisetzung des Vitamins. Ein spezielles Protein, Intrinsic Factor genannt, übernimmt nun den Transport zu den Dünndarmzellen, von wo aus es ins Blut und zu den Nervenzellen gelangen kann.

Vitamin B12 findet sich in tierischen Lebensmitteln wie Fleisch, Fisch, Eier, Milch und Milchprodukte.

Wie entsteht Vitamin B12-Mangel?

Statistisch gesehen ist jeder zehnte Deutsche nur unzureichend mit Vitamin B12 versorgt. Nachweisbar ist ein solcher Mangel allein über eine Blutprobe. Er kann dann entstehen, wenn das Protein Intrinsic Factor nicht in ausreichenden Mengen vorhanden ist oder eine chronische Entzündung von Magen oder Darm vorliegt. Zudem können bestimmte Medikamente oder übermäßiger Alkoholkonsum einen Mangel begünstigen. Da sich mit zunehmendem Alter auch die Leistungsfähigkeit unseres Magen-Darm-Traktes verringert, sind ältere Menschen entsprechend häufiger von einer Unterversorgung betroffen. Und ein Blick auf die Liste der Vitamin B12-haltigen Lebensmittel zeigt, dass insbesondere Veganer einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind.

Langzeitfolgen bei Vitamin B12-Mangel

Der Mensch verfügt über körpereigene Vitamin B12-Depots. Diese befinden sich in der Leber und werden bei einer Unterversorgung nach und nach abgebaut. So lässt sich erklären, warum Mangelerscheinungen erst nach Jahren auftreten und warum die Symptome zunächst sehr unspezifisch sein können. Denn Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen, Haarausfall oder Probleme mit der Konzentration lassen auf verschiedene Ursachen schließen. Zu den Langzeitfolgen einer Unterversorgung an Vitamin B12 zählen Blutarmut, Muskelschwäche, Nervenstörungen oder Lähmungserscheinungen. Zudem sind ältere Menschen durch Unsicherheiten beim Gehen besonders sturzgefährdet.

Über eine ausgewogene Ernährung

Eine ausgewogene Ernährung ist der beste und einfachste Weg, um einer Vitamin B12-Unterversorgung vorzubeugen. Empfohlen wird ein- bis zweimal wöchentlich Fisch oder hochwertiges Fleisch sowie ab und an ein Frühstücksei. Milch, Joghurt und Co. dürfen täglich genossen werden. Insbesondere ältere Menschen sollten diese Lebensmittel regelmäßig auf dem Speiseplan stehen haben – Veganer müssen auf anderem Weg für eine ausreichende Zufuhr des Vitamins sorgen.

Wird trotz bewusster Ernährung ein Mangel festgestellt, können Nahrungsergänzungsmittel oder Vitaminpräparate zum Einsatz kommen. Diese sollten jedoch nur in Absprache mit dem behandelnden Arzt eingekommen werden. Eine Überdosierung ist bei gesunden Menschen kaum möglich, da der Körper ein Zuviel an Vitaminen über die Nieren ausscheidet.

Sind Vitamin B12-Präparate sinnvoll?

Vitamin B12 kann bei Unterversorgung als Nahrungsergänzungsmittel in Form von Tabletten, Kapseln oder Spritzen verabreicht werden. Veganern bietet der Handel inzwischen auch angereicherte Lebensmittel oder Zahnpasta. Da hier eine Zufuhr nicht kontrolliert stattfindet, sollten die Blutwerte regelmäßig überwacht werden. Äußerlich angewendet findet Vitamin B12 auch als Salbe Anwendung bei Schuppenflechte oder Neurodermitis.

In geeigneter Dosierung wird Vitamin B12 nachgesagt, die Gefäße und das Herz-Kreislauf-System zu schützen und dabei gleichzeitig Psyche und Stimmung positiv zu beeinflussen. Auf diese Weise wird das Immunsystem gestärkt, die Bildung freier Radikale gehemmt und der Körper entgiftet. Ein gesundes Blutbild sorgt für schöne Haut, geistige Fitness und sportliche Leistungsfähigkeit. Ebenso vermuten Forscher einen direkten Einfluss auf die Gehirntätigkeit. Indem Vitamin B12 die Nerven schützt, können Schädigungen am Nervensystem vorgebeugt werden. Grund genug also, in regelmäßigen Abständen die eigenen Blutwerte untersuchen zu lassen.