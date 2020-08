Mitgliedertreffen vom Verein „GRILL-ABC“ im neuen Vereinsheim in der „alten Schule“ in Gasteig.

KIRCHDORF/GASTEIG (jom): Sie sind alle vom Grillvirus infiziert und betreiben die Grillerei mit Hingabe und Herzblut. Die Rede ist von den 80 Mitgliedern des Vereines „Grill-abc“, den es seit mehr als sechs Jahren gibt. Franz Größing ist der Vereinsgründer, Obmann und Mastermind der bunten Truppe von jung bis alt, vom Haubenkoch bis zum Hobbygriller. Am vergangenen Samstag lud der Verein wieder zu einem Mitgliedertreffen im topmodernen Vereinsheim in der „alten Schule“ in Gasteig ein. Hier wird dem Vereinsmotto modern und kreativ entsprechend getüftelt, probiert und perfektioniert.

Grillen mit Leidenschaft.

„Wir versuchen stets, etwas außergewöhnliches zu machen und nicht nur zu grillen, sondern wir finden alle Komponenten des Garens mit Feuer spannend“, „Grillen bedeutet oft sehr viel Arbeit, aber mach auch extrem Spaß“, sagt Franz Größing. Von saftigen Hauptspeisen bis hin zu diversen Beilagen und sogar Desserts , vorrangig mit regionalen Produkten, entsteht hier alles, was man sich auf dem Grill vorstellen kann. Asado, das ursprüngliche Grillen über offenem Feuer gehört ebenso zum Repertoire wie das Smoken. Die kulinarische Reise beim Treffen am Samstag ging von der französische Quiche, Riesengarnelen, Bürgermeisterstück in Heu gegrillt, Lammkrone in Kräuterkruste und Kartoffeln im Speckmantel bis hin zum Apfelstrudel vom Grill.

Weiterbildung.

„Unser neuer Standort in der „alten Schule“ ermöglicht uns die Durchführung von Grill- und Kochkursen sowie Workshops zu Produktinformationen, dabei legen wir auch besonderen Wert auf die Förderung der Jugend, auch im Rahmen der Erwachsenenschule Kirchdorf wollen entsprechend Kurse anbieten“, erklärt Karl Berktold der Schriftführer im Verein ist. Im neuen Simpley Kochen Sonderheft sind 35 fantastische Rezepte von den passionierten Grillern, zum Großteil als komplette Menüs verewigt.

Die Teilnahme an nationalen und internationalen Wettbewerben wurde mit beachtenswerten Erfolgen belohnt, wie z.B.: Österreichischer Meister Grill und BBQ 2014, zwei Weltmeistertitel und ein Vizeweltmeister 2015 in Göteborg, zwei 1. Plätze und ein 3. Platz bei Europameisterschaft 2016 in Bremen, 3. Platz Gesamtwertung WBQA WM in Irland 2017.