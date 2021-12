KÖSSEN(jom). Seit November 2021 ziert ein künstlerisch gestalteter Erzarbeiter die Kreuzung beim Gasthof Hüttwirt. Ein geschichtsträchtiges Werk des Kössener Künstlers Peter Bichler als Erinnerung an das einstige Kössener Hüttwerk, das den Ort im 16. Jahrhundert in einen wichtigen Industriestandort verwandelte. Kürzlich wurde das Kunstwerk im Beisein von Peter Bichler, Emanuel Daxer (Obm. Kunstausschuss) und Johann Weingartner (GH Hüttwirt) seiner Bestimmung übergeben.

Das abgebaute Erz am Rerobichl in Oberndorf wurde damals auf dem Wasserweg in starken Flößen nach Kössen befördert. Am 14. Februar 1547 wurde mit dem Schmelzen begonnen und in den weiteren Jahren erreichte die Schmelzhütte, das Hüttwerk in Kössen, mit 24 Öfen eine beachtliche Größe. Ganze Wälder wurden zum Befeuern der Öfen gefällt.

Die im Rahmen der Erzschmelzung anfallende Schlacke wurde früher rund um das Hüttwerk ausgelagert. In mühevoller Arbeit sammelte Bichler diese Schlackenknollen entlang der Großache bis hinaus an den Chiemsee und füllte den Erzarbeiter damit. Mit der Figur des Erzarbeiters mit seinem Innenleben schuf Bichler eine einzigartige Verbindung zur Vergangenheit.