Was 2011 in einem siebenhundert Jahre alten Heustadl in Udernsim Zillertalbegann, ist heute nicht mehr aus der Kulturlandschaft wegzudenken: Das Theaterfestival STEUDLTENN! Es belebt den ländlichen Raum mit professioneller Kulturarbeit, agiert sozial und ökologisch nachhaltigund versteht sich als Plattform für Kommunikation und Austausch. Aktuell nimmt das Festival seine kulturelle Verantwortung wahr und erinnert in einemungekürzten und modifizierten Jubiläumsprogramm an die vielfältigenChancen, die Theater als Entwurfs-und Lustfläche bietet.

Mitbegründerin Bernadette Abendstein: „Unsere Motivation zu spielen rührt aus dem Bedürfnis wieder Zusammenzukommen, Möglichkeiten zum gedanklichen Austausch zu bieten und einen Beitrag zur Normalität zu leisten.“

Das Festival beschäftigt sich mit urmenschlichen Themen wie der Sehnsucht und dem Träumen und schafft nicht nur über Freiluftinstallationen einen Paradiesgarten, sondern kreiert über seine Bühnenstücke einen magischen Ort kulturellen Erlebensjenseits von Himmel und Erde. Die Stücke werden im freien Feld- mitten im Paradiesgarten- aufgeführt.

Highlights: Felix Mitterer liest aus seinem ersten Roman Keiner von Euch (2020) An unterschiedlichenAbenden ergründen Maddalena Hirschal, Stefano Bernardin, Gerti Drasslund die Wladigeroff Brothers und Erwin Steinhauer die pandemische Weltliteratur von Boccaccios Decamerone bis zu Stefan Zweig.

Lothar Gregers Mein Freund Kurt, eine todsichere Komödie im wahrsten Sinne des Wortes.

Die Weinprobe von Stefan Vögel, eine spritzig-süffige Komödie mit erlesenem Wortwitz und vielgepanschtemHumor. oder das U21 Jugendstück 80 Tage um die Welt ohne C02frei nach Jules Vernes sind nur einige Beispiele.

Programm: https://www.steudltenn.com/programm-aktuell/programm-2020/

