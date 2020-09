Auch Nichtmitglieder sind beim Freundschaftsklub der Schwesternstädte Kitzbühel/Rueil Malmaison/Bad Soden immer willkommen. Zum Beispiel beim monatlichen Treffen, wo sich alle Teilnehmer nur auf Französisch unterhalten. Unter der Leitung von Frau Mag. Hildegard Flack treffen sich die Freude der französischen Sprache immer am letzten Montag des Monats in der Stube vom Sporthotel Reisch. Das nächste Mal am Montag dem 28. September 2020 von 16 Uhr bis 18 Uhr unter dem Motto „Wir diskutieren über französische Familiennamen“. Am Beginn des Treffens werden Informationen zu französischen Namen verteilt. Der Vorstand vom Freundschaftsklub lädt dazu alle Kitzbüheler/innen herzlichst ein. Nichtmitglieder, etwaige zukünftige Mitglieder – venez causer avec nous, vous êtes cordialement invités. Weitere Auskünfte vorab gerne bei Frau Mag. Hildegard Flack unter der Tel. Nr. 0664-5560226. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl bitte um Anmeldung von Montag bis Freitag zwischen 10 Uhr und 12 Uhr.