FIEBERBRUNN (jos). Am 11. Jänner erstattete eine 34-Jährige (Ö) Anzeige über einen versuchten "Phishing-Betrug".

Sie habe am 10. Jänner um 19.08 Uhr eine vermeintliche Info-SMS von ihrer Bank bekommen, worin sie informiert worden sei, dass ihr Onlinekonto vorübergehend gesperrt wurde. Mit dem Wortlaut: „Führen Sie zu Ihrer Sicherheit die folgende Kontobestätigung sofort durch“ und einem nachstehenden Link, sei sie aufgefordert worden ihr Onlinekonto zu überprüfen. Dieser Anweisung leistete sie folge.

Am 11. Jänner kontaktierte ein Mitarbeiter der Bank die Anzeigerin über zwei Abbuchungen in der Gesamthöhe eines mittleren 4-stelligen Eurobetrages.

Aufgefallen sei es dem Bankbediensteten, da der betreffende Empfänger Bankintern auf einer „Watchlist“ steht. Von der Bank konnte noch die Rückbuchung der Beträge erwirkt werden, somit entstand dem Opfer kein finanzieller Schaden.

Weitere Polizeimeldungen aus dem Bezirk Kitzbühel lesen Sie hier.