Zeit für Veränderung in Ihren vier Wänden. Tischlerei & Küchenstudio The Kitchen Club by Reno4 in Kirchberg in Tirol lädt zu den Aktionstagen von 28. bis 30. August herzlich ein. Die Möbelprofis lassen Ihre Traumküche zu einmaligen Sonderkonditionen wahr werden.

Unweit der Ortseinfahrt von Kirchberg in Tirol, im Haus Das Burgstall, befindet sich seit mittlerweile sieben Jahren das Küchenstudio The Kitchen Club by Reno4. Geschäftsführer Hannes Vötter und sein Team haben sich, ergänzend zum kompletten Leistungsangebot einer modernen Tischlerei, auf das Thema Küche spezialisiert. Auf über 200 m² Ausstellungsfläche finden Interessenten einen spannenden Einblick in die Vielfalt von modernen Küchenausstattungen der Marken Miele, BORA, Bosch, eggersmann, uvm. sowie Ideen für einzigartige Accessoires. Angepasst an die jeweiligen Wünsche und Bedarfe entstehen dort echte Tischlerküchen, die in Form, Funktion und Langlebigkeit überzeugen. „Eine Küche nach Maß zu planen und auszuführen ist eine wunderbare Herausforderung, der wir uns gerne mit all unserem Fachwissen stellen“, schildert Hannes Vötter. Als leidenschaftlicher Hobbykoch weiß er nur zu gut, welche Ansprüche die Küche erfüllen muss.

Einmalige Sonderkonditionen warten

Im Zuge der diesjährigen Aktionstage von Freitag, 28. bis Sonntag, 30. August wartet das Team von The Kitchen Club by Reno4 mit einmaligen Sonderkonditionen auf, die bis zu zwölf Monate Gültigkeit behalten. All jene, die jetzt Lust bekommen haben einen frischen Wind in die eigenen vier Wände zu bringen, sollten die Chance ergreifen und sogleich einen Beratungstermin bei Hannes Vötter unter 0664 8867 1407 vereinbaren. Der Weg bis zur Ihrer Traumküche war noch nie so nah!