Welche Sternzeichen haben dieses Woche besonderes Glück und für wen läuft es unter Umständen nicht so gut? In unserem wöchentlichen Horoskop erfahren Sie, was die Zukunft für Sie bereithält. Widder 21.03.–20.04. Äußern Sie Ihre konstruktive Kritik an einem Freund ruhig in einem etwas strengeren Ton. Sie sollen ihn nicht verletzen, aber energisch zu ihm durchdringen. Stier 21.04.–20.05. Ein geschmackloser Scherz eines Freundes hat Ihnen einen solchen Schrecken eingejagt, dass Sie zunächst mit...