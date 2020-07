KIRCHBERG (jos). Am 16. Juli gegen 11.50 Uhr war ein 49-Jähriger (Ö) auf einem Rohbau in Kirchberg auf einer Höhe von rund 2,20 Meter mit Dachstuhlarbeiten beschäftigt. Beim Zugeben eines Holzbrettes rutschten andere Bretter vom Holzstapel, worauf er auf eine in gleicher Höhe befindliche Betonwand sprang. Dabei schlug er mit dem Oberkörper auf der Betonwand auf und stürzte anschließend auf den darunterliegenden Boden.

Der 49-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein gebracht.

