KITZBÜHEL (jos) Am 7. September gegen 12 Uhr ereignete sich auf einer Baustelle am Seebühelweg in Kitzbühel ein Arbeitsunfall, wobei ein Bulgare (22) aus ungeklärter Ursache von einer Leiter rund 2,5 Meter auf den Fußboden stürzte. Er erlitt dabei schwere Verletzungen im Bereich des Sprunggelenkes.

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus St. Johann gebracht.