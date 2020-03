ERPFENDORF (jos). Im Feuerwehrhaus Erpfendorf will man am 21. März beim 2. Erzähl-Café auf das Leben in der Bauernschaft nach dem Zweiten Weltkrieg zurückblicken.

Zwei Zeitzeugen, Katharina Nothegger und Josef Aigner erinnern sich an ihre Kindheit und erzählen, unter der Moderation von Gudrun Schwärzler, Geschichten aus dem täglichen Leben auf dem Bauernhof. Der Verein "Wir sind Erpfendorf" lädt dabei zu Kaffee und Kuchen. Eintritt frei.