Ein Fest, das sowohl bei den Initiatoren, den Freiwilligen des Roten Kreuzes wie auch den Klientinnen und Klienten der Lebensmitteltafel Kitzbühel lange in Erinnerung bleiben wird. Kitzbüheler Unternehmen luden zu einem besonderen Weihnachtsfest der Nächstenliebe, das den einkommensschwachen Mitmenschen der Region gewidmet war.

Wenn samstags die Pforten der Lebensmitteltafeln des Roten Kreuzes geöffnet werden, warten viele Menschen bereits sehnsüchtig auf die Waren. Alleine in Kitzbühel sind rund 115 Personen auf die Einrichtung des Roten Kreuzes angewiesen, die den Betroffenen ein wenig Perspektive in der finanziell angespannten Lebenssituation bietet.

Strahlende Gesichter

Inspiriert von der Idee notleidenden, einheimischen Familien eine Freude zu bereiten, schlossen sich erfolgreiche Kitzbüheler Unternehmen zusammen, um das Projekt der Lebensmitteltafel Kitzbühel mit einem besonderen Weihnachtsfest zu unterstützen. Gemeinsam wurden haltbare, hochwertige Produkte wie Waschmittel oder Kaffee eingekauft, die ansonsten nicht im Sortiment der Tafel zu finden sind, und zusammen mit den Frischwaren an die Familien verteilt. Während die Eltern und Großeltern einen Punsch genossen, durften die Kinder sich am kostenlosen Ponyreiten erfreuen. Mit dem abschließenden Besuch des Nikolaus hatte wohl niemand gerechnet und so strahlten Groß und Klein bei den Erinnerungsbildern um die Wette.

Wunsch ans Christkind

Bereits im Vorfeld hatten die Unternehmen die Kinder gebeten, einen Wunsch ans Christkind zu richten. Jeder einzelne, von Spielwaren bis Bekleidung, wurde nun von den Initiatoren des Weihnachtsfestes erfüllt und wunderschön verpackt an die Eltern überreicht, um am heiligen Abend für strahlende Kinderaugen zu sorgen.

„Wir sind heute noch überwältigt von dem wunderschönen Weihnachtsfest, der herzerwärmenden Großzügigkeit und dem Engagement aller Mitwirkenden und möchten uns aufs Herzlichste bei allen bedanken“, schließt Elisabeth Pircher, die die Initiatoren im Vorfeld und während des Festes tatkräftig unterstützte. Die eine oder andere Freudenträne konnte wohl auch sie im Rahmen dieses Weihnachtsfestes nicht unterdrücken.