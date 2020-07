Sicherstellungen von Suchtgiften mit einem Straßenverkaufswert von 1,13 Mio Euro in Bezirken Kitzbühel und Kufstein.

BEZIRK KITZBÜHEL, KUFSTEIN (niko). Innerhalb von knapp zwei Wochen konnten von Ermittlern des LKA Tirol in Zusammenarbeit mit anderen Organisationseinheiten in den Bezirken Kitzbühel und Kufstein zwei voneinander unabhängige große Ermittlungserfolge mit Sicherstellungen von Suchtgiften mit einem Straßenverkaufswert von insgesamt 1,13 Mio Euro. erzielt werden.

Im Bezirk Kitzbühel kam es zu drei Festnahmen und Sicherstellung von diversen Suchtmittel mit einem Straßenverkaufswert von rund 135.000 Euro. In Kufstein wurden 100 kg Marihuana (Wert 1 Mio. €) sichergestellt.

Drei Festnahmen

Am 19. Juni wurden zwei Männer (D, 52, Ö, 42) und eine Frau (Ö, 41) in Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt und der Cobra wegen Verdachts des Suchtmittelhandels festgenommen.

Die Ermittlungen in diesem Fall begannen bereits im Dezember 2019, da sich hier Hinweise ergaben, dass der 42-jährigen Beschuldigte Kokain in sehr hoher Qualität im Umlauf bringen würde. Bald dehnte sich dieser Verdacht jedoch auch auf den im Bezirk wohnhaften 52-Jährigen aus. Nachdem sich der Verdacht auf eine mögliche Suchtmittelbeschaffungsfahrt ergeben hatte, ordnete die Staatsanwaltschaft die Festnahme der beiden Männer an; am 19. Juni wurde der deutsche Hauptbeschuldigte nach seiner Rückkehr aus den Niederlanden in der Nähe seiner Wohnung festgenommen; es wurde ein Kilogramm Kokain mit einem Straßenverkaufswert von ca. 100.000 € sichergestellt.

Fluchtversuch scheiterte

Der Beschuldigte versuchte sich der Festnahme zu entziehen; sein Fluchtversuch endete rasch, da er sein Auto selbst beschädigte. Seine Lebensgefährtin wurde kurz darauf festgenommen. Bei der Hausdurchsuchung konnten noch weitere Suchtgifte (ca. 1.300 Stück Ecstasy-Tabletten, ca. 30 Gramm Heroin und 130 Gramm Kokain mit einem Straßenverkaufswert von rund 35.500 €) sowie Bargeld (33.000 €) sichergestellt werden.

Der zweite Beschuldigte wurde im Bezirk Schwaz festgenommen; er zeigte sich bei seiner Vernehmung teilweise geständig.

Über die beiden Männer wurde die U-Haft verhängt; die Beschuldigte, die jeden Tatzusammenhang bestritt, wurde auf freiem Fuß angezeigt.