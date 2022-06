St. Johann, Kirchberg und St. Johann nehmen an Energie-Programm teil; 50 Tiroler Orte als e5-Gemeinden.

BEZIRK KITZBÜHEL. Die 50 Gemeinden, die am e5-Programm teilnehmen, sind ebenso vielfältig wie die Maßnahmen, die sie dabei setzen. Mit ihren Beiträgen zu Umwelt- und Klimaschutz gelten sie als Pionierinnen am Weg in die angepeilte Tiroler Energieautonomie. Die ExpertInnen von "Energie Tirol" beraten dabei die Gemeinden unabhängig in allen Energiefragen – egal ob bei Gebäudesanierung, Mobilitätsprojekten oder bei der Abwicklung von Förderansuchen.



"Gemeinsam finden wir maßgeschneiderte Lösungen für die Energiezukunft in den Orten und Regionen",

so Energie-Tirol-GF Bruno Oberhuber.

Themenfelder

Im Fokus stehen (Gemeinde-)Gebäude (Sanierung, Heizsysteme u. a.), Mobilität (Radwege, Carsharing, Dorftaxi u. a.), Energieerzeugung (Solar, Wasser u. a.), Öffentlichkeitsarbeit, Energiestrategie ("Erneuerbare", Energieleitbilder u. a.), Förderungen (welche Gelder sind lukrierbar?), Energiebuchhaltung, BürgerInnenmobilisierung sowie nachhaltige Beschaffung.

Kirchberg

Kirchberg ist 2016 dem e5-Programm für energieeffiziente Gemeinden beigetreten. "Wir bemühen uns um die Realisierung vorzeigbarer energetischer Qualität in den Bereichen Sanierung kommunaler Gebäude und bei Neubauten, etwa beim Sozialzentrum im Passivhausstandard", so Bgm. Helmut Berger. Dabei wolle man auch Vorbild für private Bauvorhaben sein. "Der Beitritt zum e5-Programm war für uns eine Selbstverständlichkeit", so Berger. Es wurden bereits zahlreiche Projekte initiert. Der Umsetzungsgrad liegt derzeit bei rund 58 %.

Westendorf

Ebenfalls seit 2016 ist Westendorf im e5-Progamm vertreten. Der aktuelle Umsetzungsgrad bei Projekten liegt bei über 60 %. "Wir gehen als Gemeinde ganz bewusst mit beispielhaften Projekten als Vorbild voran und motivieren unsere BürgerInnen, ebenfalls zu einem energie- und umweltbewussten Verhalten", so GR Annamarie Plieseis (ehem. Bürgermeisterin). "Bereits umgesetzte Energieeffizienzprojekte und deren Erfolg haben uns 2016 bewogen dem Programm beizutreten", so Plieseis.

St. Johann

Die Marktgemeinde arbeitet seit 2017 im e5-Programm und erreichte bisher einen Umsetzungsgrad von über 48 %. Beim ersten Audit im Jahr 2018 wurde die Gemeinde mit zwei "e" ausgezeichnet. Im Fokus stehen etwa die erfolgreiche Fern- bzw. Ortswärme, Verkehrsplanung u. a. mit Begegnungszone und Energieberatung.