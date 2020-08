FIEBERBRUNN. Die Jahresrechnung 2019 der Marktgemeinde Fieberbrunn wies fortlaufende Einnahmen von 14,66 Millionen € und Ausgaben von 12,88 Mio. € aus; das Bruttoergebnis der laufenden Gebarung lag bei 1,78 Mio. €, das Nettoergebnis 1,21 Mio. € (bei einem laufenden Schuldendienst von 572.000 €). Der Verschuldungsgrad konnte auf 32 % reduziert werden.

Aus dem Nettoergebnis sowie Bedarfszuweisungen, Zuschüssen und außerordentlichen Einnahmen konnten Investitionen in Höhe von 2,16 Mio. € finanziert werden, fasst Bgm. Walter Astner zusammen. So wurden etwa Grundstücke angekauft, Straßenbaumaßnahmen durchgeführt, der Breitbandausbau forciert und Geld in Bauhof und Gemeindegebäude, Wasserleitungen, Kanal und Klärwerk, Beleuchtung und Bachverbauungen investiert.

Insgesamt gab es Investitionen von 3,45 Mio. €, wovon 1,05 Mio. € über Darlehen sowie durch Rücklagenentnahmen (440.000 €) und dem erhöhten Jahresergebnis 2018 gedeckt wurden.