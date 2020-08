GOING. Am 26. August (ca. 1.45 Uhr) fuhr eine Frau (Ö, 25) mit ihrem Auto auf der Loferer Straße von Going kommend in Richtung St. Johann. Die Frau geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Lkw (gelenkt von einem Ungarn, 45).

Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt und musste von den Feuerwehren Ellmau und Going aus dem Unfallwrack geborgen werden. Der Ungar blieb unverletzt; an beiden Fahrzeugen entstand vermutlich Totalschaden. Ein bei der Frau durchgeführter Alkomattest verlief positiv; sie wurde angezeigt.

Im Einsatz standen die Rettung, die Feuerwehren Ellmau und Going und zwei Polizeistreifen.

Fotos: ZOOM-Tirol