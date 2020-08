HOCHFILZEN (red.). Eigentlich ist das Team von LC Gastroservice aus Hochfilzen seit vielen Jahren für kreative, hochwertige Gastronomielösungen bekannt. Nun zeigten sich die Mitarbeiter des Familienunternehmens als Problemlöser und Unterstützer in der Corona-Krise.

Werner Weiß nutzte seinen Laserschneider, um „Face Shields“ herzustellen. Der Erlös aus dem Verkauf sollte auch einem guten Zweck dienen und so entschied man, den Verein IDUS (Integration durch Sport) finanziell zu unterstützen. Geschäftsführer Harry Langreiter rundete den erzielten Geldbetrag noch einmal großzügig auf und so konnten er und sein Team am 17. Juli die Obfrau des Vereins Maayke Lodewijks mit einem Spendenscheck über 1500 Euro überraschen.

Online-Challenge statt Sommerspiele

Eine Spende, die der Verein IDUS gerade jetzt gut gebrauchen kann, denn durch die zurzeit notwendigen Hygienevorschriften können die jährlichen Sommerspiele nicht wie geplant stattfinden. „Wir weichen heuer auf eine Challenge im Internet aus. Mit selbstgedrehten Videofilmen kann man teilnehmen, aber ich will noch nicht zu viel verraten. Aber natürlich fehlen uns die Einnahmen aus dem Kuchenverkauf“, erklärt Lodewijks. Um bedürftige Familien zu unterstützen, hätte man auf die eisernen Rücklagen zurückgreifen müssen, aber durch die Spende von LC Gastroservice könne nun doch schnell und einfach geholfen werden.

Weiß will den Verein IDUS auch in Zukunft unterstützen – zum Beispiel mit der Herstellung von Medaillen für die Teilnehmer der Sportveranstaltungen.