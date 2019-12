St. Johanner Gemeindehaushalt 2020 erreicht fast 40 Millionen Euro

ST. JOHANN (niko). Die Umstellung von der Kameralistik in Richtung Doppik war auch für die St. Johanner Finanzverwaltung kompliziert und herausfordernd. „Das Ganze wird gut, aber die Umstellung ist schwierig. Man kann in dieser Phase auch die aktuellen Zahlen nicht mehr mit den vergangenen direkt vergleichen. Es gibt etwa die Gruppeneinteilung (z. B. Bildung, Kultur, Sicherheit etc.) nicht mehr. Jetzt wird in einen Finanzierungs- und Ergebnishaushalt eingeteilt, dazu kommt noch der Vermögenshaushalt“, erklärte Finanzverwalter Hans Hauser den Mandataren in der Budgetsitzung im Dezember. Die „Projekte“ (bisher außerhordentlicher Haushalt) fließen ins ordentliche Budget ein.

Der Voranschlag 2020 sieht Einnahmen und Ausgaben von 39,5 Millionen Euro vor, davon 13,2 Mio. € Investitionen (u. a. Kindergarten West, Bauhof, Kanalbau, Mühlbachbrücke etc.). Finanziert werden diese aus Rücklagen, neuen Darlehen und Fördermitteln.

Weitere große Ausgabeposten sind die laufenden Transferzahlungen und der Personalaufwand (118,8 Vollzeitäquivalente, 143 Mitarbeiter). Die eigenen Abgaben bringen 6,7 Mio. € ein, die Abgabenertragsanteile 9,8 Mio. €.

„Unsere Finanzkraft ist solide, problematisch ist aber die Tendenz zu laufenden steigenden Aufwendungen und Transferzahlungen (Spitäler, Soziales etc.), wobei die Einnahmen nicht mehr Schritt halten“, so Finanzreferent Vize-Bgm. Georg Zimmermann. Positiv bewertet er die Entwicklung bei der Kommunalsteuer (seit 2010 stetig steigend) und bei den Ertragsanteilen (seit 2010 fast verdoppelt).

Beschluss einstimmig

In der kurzen Debatte kam nur ein Kritikpunkt von GR Heribert Mariacher: die im Budget gestrichene Installierung einer Beleuchtung im Bereich McDonalds. Bgm. Hubert Almberger versicherte, dies auch in Angriff nehmen zu wollen.

Der Beschluss für den budgetären Voranschlag für das Jahr 2020 fiel einstimmig.