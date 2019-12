„Zommkemma im Advent“

KÖSSEN(jom). In der „staden Zeit“ und zum stimmigen Abschluss des Advents veranstaltete die Gemeinde Kössen die Herbergssuche. „Als Ergänzung und zusätzliches Highlight im Advent, waren wir auf der Suche nach einer Veranstaltung, die den Weihnachtsgedanken trägt und gleichzeitig die Besucher miteinbezieht“, erklärt Hans Knoll vom Ortsentwicklungsausschuss, der gemeinsam mit der Ortsmarketing-Koordinatorin Carina Berger diese Veranstaltung organisiert hat. Die Regie und den Ablauf der Herbergssuche, übernahm der Theaterverein Kössen. Ausgehend von der Pfarrkirche zog dann die Herbergssuche mit ihren Darstellern und vielen Zusehern quer durch den Ortskern von Kössen bis zum Musikpavillon, der in einen Stall mit Ochs und Esel verwandelt wurde. Auf dem Weg wurde an so manche Türe geklopft, musiziert und gesungen auf den Spuren der biblischen Weihnachtsgesichte. Neben der Mithilfe nahezu aller Gemeindemitarbeiter nahmen unter anderem Bgm. Reinhold Flörl und Vize-Bgm. Marissa Dünser den Ausschank vor.