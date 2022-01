KÖSSEN(jom): Besondere Ereignisse erfordern besondere Maßnahmen. So konnte die diesjährige JHV der Bergrettung Kössen aufgrund der strikten Corona Einschränkungen seitens der Bergrettung-Landesleitung nur online am vergangenen Freitag stattfinden. Neben dem Bericht des Ortsstellenleiters Joe Schwentner standen noch die Einsatzberichte, der Kassabericht, Neuwahlen und eine Ehrung auf der Tagesordnung.

Beim Pistenbereitschaftsdienst am Unterberg wurden bei 31 Dienst-Tagen (nur) 6 Bergeeinsätze professionell abgewickelt und dafür wurden 496 Stunden aufgewendet. Der Pistendienst ist auch eine finanzielle Basis bei den Einnahmen, so Schwentner. Auch bei diversen Veranstaltungen war die Bergrettung beim Trial und Duathlon in Kössen sowie beim Hahnenkammrennen zum Ambulanzdienst vertreten. Auch das Sonnwendfeuerbrennen und der Ausflug ist immer ein Highlight im Jahreskreis der Bergrettung, berichtet Schwentner. Die Bergrettung Kössen hat derzeit 42 Mitglieder, darunter 34 Einsatzbergretter, 9 Anwärter, 2 mit bestandener Prüfung und 5 neue Anwärter darunter 2 Frauen. Schwentner verkündete bereits im Vorfeld, dass er nach 10 Jahren als Ortsstellenleiter nicht mehr zur Verfügung steht.

Einsatz- und Ausbildungsintensives Jahr

Im sehr ausführlichen Tätigkeitsbericht von Einsatz- und Schulungsleiter Thomas Kitzbichler wurde über zahlreiche Unfallbergungen, Sucheinsätze und Ausrückungen, die recht fordernd waren, berichtet. Besonders erwähnenswert sind dabei 10 Paragleiterunfälle, die wir im Sommer am Unterberg abarbeiten mussten.“ Dabei sind auch immer die Schirme von Bäumen zu bergen, inzwischen kenne ich jeden Baum da oben“, berichtet Kitzbichler. Am 25. September kam es zu einer großen Suchaktion nach einer abgängigen Bewohnerin (91) des Altenwohnheimes Kössen, die nach einigen Stunden unverletzt geborgen und wieder talwärts getragen wurde.

Bei den 25 Einsätzen wurden 268 Stunden aufgewendet, das entspricht 32 Arbeitstage, so Kitzbichler. Damit jeder Handgriff passt, wurden im vergangenen Jahr viele Übungen und Schulungen durchgeführt.

Neuwahlen:

Joe Schwentner übergibt nach 10 Jahren als Ortsstellenleiter das Zepter an Michael Fahringer. Dessen Stellvertreter bleibt Andi Scharnagl und Thomas Kitzbichler leitet weiterhin wie gewohnt das Einsatz- und Ausbildungsteam. Unsere Alpin-Medic-Vertreter Dr. Mathias Schinkel und Balthasar Wolfenstetter, Joe Schwentner als Kassier bzw. Christoph Fahringer als Gerätewart und Schriftführer ergänzen das Ausschuss-Team, so der neue Obmann. Mario Tamegger als Schriftführer und Christian Mühlberger als Ausbildungsleiter-Stellvertreter sowie Günther Mühlberger und Robert Hörfarter als Kassaprüfer verlassen den Ausschuss, bleiben aber in der Bergrettung Kössen tätig.

Rudolf Schwentner wurde für 25 Jahre bei der Bergrettung Kössen geehrt.

Die neue Einsatzzentrale in der Klobensteinerstraße und das neue Einsatzfahrzeug haben sich bestens bewährt. Falls es Corona bedingt möglich ist, sollte die Einweihung der Einsatzzentralen (RK Kössen und BR Kössen) mit einem Fest am Samstag den 21. Mai 2022 planmäßig stattfinden, so Fahringer.