KÖSSEN (jom).Bei der Jahreshauptversammlung am 9. April des Kameradschaftsbundes Kössen, bei der zahlreiche Mitglieder und Ehrengäste teilnahmen, wurde im Gasthof Erzherzog Rainer wieder eine erfolgreiche Bilanz gezogen. Obmann Hans Schwentner und Kassier Rainer Schwarz berichteten von einem aktiven Jahr 2021 der Kameraden.

Aktives Jahr

Anfang des Jahrs 2021 war es Corona-bedingt noch etwas still im Vereinsleben aber im zweiten Halbjahr kamen dann viele Termine auf Bezirks- und Landesebene herein, berichtet Obmann Hans Schwentner in seiner ersten Amtsperiode. Einige Ausrückungen sind dabei besonders zu erwähnen, wie unsere Bergmesse auf der Rudersburg, Bergmesse auf der Buchensteinwand und Kohlam, Landeswallfahrt in Fieberunn, Bezirksversammlung in Aurach, Landesdelegiertentag in Hopfgarten, die Gelöbniswallfahrt in Jochbergwald und unsere Gedenkfeier am Kriegerdenkmal am Seelensonntag. Der Kassabericht von Rainer Schwarz war auch sehr erfreulich, da beim Schnapsverkauf von den beiden Marketenderinnen fleißig gearbeitet wurde. Noch erfreulicher ist, so Schwentner, dass der Verein gut aufgestellt ist und alles gut funktioniert, betont aber, dass wir auch Nachwuchs von jungen Mitgliedern brauchen.

Der Kameradschaftsbund Kössen wurde 1877 gegründet und hat derzeit 158 Mitglieder, davon 145 Männer und 13Frauen.

Ehrungen



Ehrungen

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung konnten auch heuer wieder einige Ehrungen vorgenommen werden: Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Peter Ausserlechner, Hermann Gründler, Michael Mühlberger und Martin Dagn, sowie für 40 Jahre Johann Grünbacher, Martin Gründler und Christian Schwentner ausgezeichnet. Hans Sötz erhielt die Ehrung für 50 Jahre Mitgliedschaft bei den Kameraden in Kössen.

Erfreulicherweise ist die Kössener Kameradschaft auch weiterhin im Bezirksverband vertreten. Hans Mühlberger wurde beim ordentlichen Bezirks-Delegierten in Hochfilzen zum neuen Bezirksschriftführer gewählt. Für seine langjährige Tätigkeit im Bezirksverband wurde Hans mit dem Ehrenkreuz in Silber vom Landesverband des TKB geehrt.

Terminvorschau

Abschließend gab Obmann Hans Schwentner noch einige wichtige Termine bekannt:

Freitag 29. April: Wallfahrt nach Klobenstein abends um 18 Uhr

Sonntag 10. Juli: Unsere Bergmesse auf der Rudersburg um 11 Uhr