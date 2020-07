FIEBERBRUNN, ECUADOR (jos). Ein ganzes Jahr besuchte Elizabeth (12) aus dem Regenwald in Ecuador die Neue Mittelschule in Fieberbrunn. Ziel dabei war, dass sie die deutsche Sprache in Wort und Schrift lernt.

"Was allerdings keiner bedacht hat, dass die einheimischen Kinder in der Schule nicht 'hochdeutsch' untereinander kommunizieren, sondern in Mundart. Schon bald haben wir festgestellt, dass sie eigentlich zwei Sprachen zu lernen hatte", berichtet Josef Stöckl, der Großvater der jungen Schülerin, der selbst in Fieberbrunn wohnt. Stöckl bedankt sich bei der Neuen Mittelschule Fieberbrunn für die liebevolle Aufnahme seiner Eneklin sowie den Einsatz und der Unterstützung aller Lehrer. Als Höhepunkt galt die Schulabschluss-Party im Schlosshotel Rosenegg, bei der Elizabeth ein tolles Abschiedsgeschenk von den Lehrern und Mitschülern überreicht wurde.

Vom Regenwald auf die Skipiste

Die Enkelin des Fieberbrunners war zuvor schon zwei mal in Fieberbrunn, hat dort Radfahren und Schwimmen gelernt. "Heuer im Winter hat Elizabeth erstmals die Skipisten in Fieberbrunn unsicher gemacht und entwickelte sich zur begeisterten Skifahrerin", so Stöckl. "Eine neue Erfahrung waren auch die vier Jahreszeiten mit Hitze im Sommer, Kälte im Winter, das Frühjahr, wenn die Vegetation wieder zu arbeiten beginnt und im Herbst, wenn sie sich in die Winterruhe begibt. Auch dass es zu Weihnachten um 16 Uhr dunkel wird und zur Sommersonnenwende bis 21 Uhr hell ist – das alles gibt es im Regenwald am Äquator nicht, dort hat es das ganze Jahr 25 bis 30 Grad, statistisch regnet es jeden Tag und es herrscht immer feuchtes Klima.

Rückkehr noch ungewiss

Die Tochter von Josef Stöckl und ihr Ehemann betreiben im Regenwald ein Hotel mit nachhaltigem, naturnahem Freizeitangebot für die Urlauber. Ihre Rückkehr nach Ecuador ist durch die Corona-Krise derzeit noch ungewiss.