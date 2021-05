Pop-Up-Radio, roter Teppich, Gewinnspiel für Einheimische und Gäste nach der Corona-Durststrecke.

KITZBÜHEL. Vom ersten Öffnungsdatum für verschiedene Bereiche (u. a. Gastro, Hotellerie, Fitnesstudios, Sport, Kultur) am 19. Mai bis zum Pfinstmontag (24. 5.) hieß das Motto in der Region "Kitzbühel startet durch" und "#wirsindkitzbühel" (Solidaritätsaktion)

Nach der monatelangen Corona- bzw. Lockdown-Durststrecke wurde das ganze verlängerte Wochenende lang viel gute Laune in der Innenstadt geboten – mit dem Pop-Up-Radio, das insgesamt 48 Stunden live sendete, mit offenen Geschäften und Gastro-Betrieben und großem Gewinnspiel (120 Preise von 60 TVB-Mitgliedsbetrieben). Trotz wenig einladenden Witterungsverhältnissen waren Andrang der Besucher und die Stimmung gut.

Vier Moderatoren, darunter Stefan Steinacher, sorgten für Musik, gute Laune und viele Interviews, lokale Nachrichten steuerte u. a. Roland Mühlanger beim Pop-Up-Radio bei. Die Radio-Produktionsverantwortung lag in Händen von Sascha Reitsma.

Für Aufsehen sorgte auch der 600 Meter lange rote Teppich in der Vorderstadt, der nicht für Promis, sondern für Einheimische und Gäaste ausgerollt wurde.

Kitzbühel Tourismus, Stadtgemeinde und die Bergbahn AG zogen an einem Strang, zum den Neustart zu zelebrieren.