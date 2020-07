KÖSSEN(jom). Unter dem Motto „Markt, Gaudi und gemeinsam mehr“ veranstaltet im Juli und August die Gemeinde Kössen mit dem TVB-Kaiserwinkl einen neuen Markt, die Kössener „Fest/Spiele“. Im Bereich des Pfarrpark-Spielplatzes geht diese regionale Veranstaltung insgesamt sechs Mal als „Green Event“ über die Bühne und wurde am vergangen Dienstag von Hans Knoll Obmann Ortsentwicklungsausschuss, Carina Berger vom Ortsmarketing und TVB GF Thomas Schönwälder eröffnet.

Markt und mehr

In die Fest/Spiel ist auch ein regionaler Genussmarkt integriert. Frisches Obst und Gemüse werden angeboten, GriaßDi Direktvermarkter laden zur kulinarischen Entdeckungsreise ein und auch traditionelle Handwerkskünstler sind vertreten, wobei das Programm jede Woche leicht variieren kann, berichtet Knoll. „Unser Ziel ist ein Markt mit Mehrwert für die ganze Familie, Einheimische und Urlauber gleichermaßen, wir wollen damit einen weiterer Meilenstein zur Belebung des Ortskerns setzen“, erklärt Knoll. Auch musikalisch umrahmt werden die Fest/Spiel von diversen regionalen Musikgruppen. Mit innovativen Holzspielzeug vom Riesen-Jenga bis zum Stelzen gehen gibt es viele lustige Momente. Um auch die Gastwirte im Ortszentrum einzubinden, wird auf Verpflegung am Markt verzichtet, so Knoll.

„Grüne“ Fest/Spiele

Unsere Kössener Fest/Spiele sind als Green Event ausgerichtet, um sich dafür zu zertifizieren, mussten wir eine Kriterien erfüllen, berichtet Carina Berger vom Ortsmarketing. Daher bitten wir um eine „grüne“, sprich umweltfreundliche Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Fahrrad, so Berger. Auch bei der Dekoration wurd auf Nachhaltigkeit geachtet, die Drucksorten wurden auf 100 Prozent recyceltem Papier gedruckt und die Mülltrennsysteme sind aus Holz hergestellt. Die Kosten für die Events teilen sich die Gemeinde und der TVB mit jeweils 50 Prozent.

weitere Termine: immer Dienstags, 28.7, 4., 11., 18., und 25.8. jeweils von 15 bis 21 Uhr, Eintritt frei, bei Regenwetter finden keine Kössener Fest/Spiele statt.