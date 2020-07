Kunstraum Hopfgarten

Ausstellung zum Kammermusikfest



Hartwig Kaltner – Roman Strobl

21. August – 26. September



Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde vom Kunstraum Hopfgarten, wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass es auch diesen Sommer eine Ausstellung zum Kammermusikfest geben wird.

Wir freuen uns auf Arbeiten von Hartwig Kaltner,(Malerei) und Roman Strobl, (Skulpturen).

Kunstraum Hopfgarten

Die Ausstellung ist bis Ende September zu sehen: jeweils Mo, Di, Do, Fr von 10-12 und von15-18 Uhr, weiters am Mi und Sa von 10-12 Uhr oder nach Vereinbarung unter Tel. 0676/ 3724194, auch gerne abends.

Roma Strobl ist gebürtiger Kitzbüheler. Der Bildhauer lebt in Hannover und in Going.

Sein Werk umfasst neben Skulpturen aus Holz, Marmor auch Bilderzyklen auf Leinwand sowie Zeichnungen. Das Naturmaterial Holz steht allerdings seit 1997 im Mittelpunkt seines Schaffens.Vielleicht schlägt hier das väterliche Erbe durch, denn Strobl stammt aus einer bekannten Holzschnitzerfamilie.Der Künstler schafft aus seinem Grundstoff erstaunlich filigrane Skulpturen. Er schnitzt mit der Kettensäge vor allem sehr schlanke Figuren, die mittlerweile zu seinem Markenzeichen geworden sind, direkt aus dem Holz heraus. Ein Wunder, wie durch solch gewaltiges Werkzeug derart feine, expressive und heiter-dynamische Skulpturen entstehen können. Doch genau das Spiel mit dem Risiko, inwieweit Form reduzierbar ist, ohne zu brechen,macht die Spannung für den Bildhauer aus.

Seine Werke kommentiert Roman Strobl so: "Meine Skultpuren ahnen einen Wandel, horchen hin, was da kommt."

Hartwig Kaltner wurde 1959 in Salzburg geboren. Nach einem Studium der Geisteswissenschaft an der Universität Salzburg zog er zunächst nach Triest und Florenz, um dann an der Kunstakademie Mailand Malerei und Kunstgeschichte zu studieren. Der über 11 jährige Aufenthalt in der lombardischen Hauptstadt prägte seine Einstellung zur Kunst, seine Ästhetik und somit seinen Zugang zur Welt wesentlich. Die höchsten Ansprüche an das eigene Tun, Authentizität im Ausdruck und ein durch und durch kompromissloser Ansatz zur Umsetzung seiner Ideen lassen ihn nahezu unerbittlich erscheinen, wenn es um Fragen der Kunst und des Gestaltens geht. Denn Kunst, egal ob es sich um Literatur, Musik, Malerei, Tanz oder Mode handelt, bedarf eines ganzen Lebens. Mittelmaß und Kompromisse sind hier fehl am Platz. Diese Radikalität, welche wohl bei künstlerischen Entscheidungen notwendig ist, hat sich Kaltner zu eigen gemacht und damit Arbeiten geschaffen, welche von Berlin bis Tokyo, von Bremen bis Palermo zu sehen sind.