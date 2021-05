AURACH. Aurach "schlägt" Kitzbühel – bei einer Immobilientransaktion. Wie die "TT" berichtet, wurde eine Villa in der Kochau um 24,4 Millionen Euro verkauft; das ist um einiges mehr, als zuletzt bei Immobiliendeals in der Stadt Kitzbühel geflossen ist.

Eine luxuriöse Villa im Freiland wurde von einem heimischen Bauträger um die Rekordsumme laut "TT" an die schwerreiche Managerin Carolin Hachenberg verkauft.