Screeningstraße Bezirk Kitzbühel: Betrieb am Schwarzsee ab Montag, 16. November.

ST. JOHANN, KITZBÜHEL (niko). Die (Corona-)Screeningstraße im Bezirk Kitzbühel ist ab Montag, 16. November, am Parkplatz Schwarzsee in Kitzbühel zu finden. Bisher war diese beim BKH in St. Johann angesiedelt. Die einspurige Screeningstraße wird vom Rettungsdienst Tirol mit MitarbeiterInnen des Roten Kreuzes Kitzbühel betrieben. Die Öffnungszeiten werden ausgedent (nun täglich 9 bis 17 Uhr, auch Sonn- und Feiertage). „Auch bei steigendem Testaufkommen sind wir gerüstet, um die Wartezeiten entsprechend kurz zu halten“, so Markus Krenn vom Roten Kreuz Kitzbühel.

SMS-Überweisung

In den Screeningstraßen werden ausschließlich Personen getestet, die eine SMS-Überweisung durch die Leitstelle Tirol vorweisen können. Neben der telefonischen Kontaktaufnahme mit der Gesundheitshotline 1450 können sich Personen, die in Tirol wohnen oder sich in Tirol aufhalten, auch online über corona.leitstelle.tirol als Verdachtsfall oder Kontaktperson einmelden. „Liegt eine solche Überweisung vor, fährt die zu testende Person mit dem Fahrzeug in die Screeningstraße, wo die Befragung und Testung vom Fachpersonal durchgeführt wird", erklärt Jörg Waldner vom Einsatzstab COVID-19 vom Rettungsdienst Tirol.

St. Johanner Probleme

In St. Johann hatte die Screeningstraße am Bezirksspital zu Staus und langen Wartezeiten geführt, nachdem die Zahl der Testungen in der zweiten Corona-Welle zuletzt sprunghaft angestiegen war. Daher hatten sich die St. Johanner um eine Verlegung bemüht – mit dem Schwarzsee-Parkplatz hat man nun eine Alternative gefunden. "Wir werden beobachten, ob sich die Situation nun verbessert. Ich begrüße es sehr, dass die Screeningstraße verlegt wird", so LA Claudia Hagsteiner (SPÖ, Kirchberg).