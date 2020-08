Am 22. August 2020 lädt Schusterei, Lauf- und Bergsport Überall zur ersten Auflage des Trail.Testival.Alpenhaus am Kitzbüheler Horn. In einem bunten Mix aus Wissensvermittlung rund ums Thema Laufen, in Verbindung mit Laufworkshops und einer hochkarätigen EXPO erwartet die Testival-Besucher ein abwechslungsreicher Tag am Kitzbüheler Horn.



Wer den „Schuasta“ Georg Überall kennt der weiß, sein Herz schlägt für den Bergsport. Ganz egal ob Tristkogel Challenge, Gamstrail, Descent Race oder Lawinenseminare – beim Georg riascht sich wos. Kein Wunder also, dass die unzähligen Corona-bedingten Absagen für ihn ein Dorn im Auge sind. Und so kam es, wie es wohl kommen musste. Die Idee für das Trail.Testival.Alpenhaus kurz TTA war geboren.

Expo am Berg

In Zusammenarbeit mit Kitzbühel Tourismus, der Bergbahn AG Kitzbühel, dem Alpenhaus Kitzbühel und namhafter Hersteller u.a. Salomon, Scott, inov-8, ON, RaidLight, Suunto, Garmin, ClifBar, Formthotics sowie Balance Physiotherapie & Osteopathie und Training & Diagnostik Spezialist Heinz Béde-Kraut wird interessierten Trailrunnern am Samstag, 22. August 2020 ein abwechslungsreiches Tagesprogramm am Kitzbüheler Horn geboten.

Schuhtest und Shopping mit Charme garantiert

Auf 1.670 m Seehöhe bildet das Alpenhaus den Dreh- und Angelpunkt des TTA. Von dort starten die Läufer individuell oder in Begleitung der beiden Spitzenathleten Markus Kröll und Paul Doyle den Rundparcours über den geschichtsträchtigen Karstweg. Der geschmeidige, liebevoll angelegte Pfad, mit einer Länge von 2,4 km, bietet einen atemberaubenden Blick auf die umliegende Bergwelt und gewährt beeindruckende Einblicke in eine Zeit vor den Dinosauriern. Bunte Blumenwiesen und samtige Wege begleiten die Teilnehmer zurück ins Alpenhaus, wo Fachvorträge zum Thema Laufen und Gesundheit angeboten werden. Abgerundet wird das Event mit einer EXPO, bei der die Markenhersteller die Neuheiten für 2021 exklusiv präsentieren. Beim begleitenden Shopping mit Charme laden Schuh-Sport Etz, Lauf- und Bergsport Überall und Juwelier Schroll zum unverbindlichen Bummeln ein. Das abschließende Get-together mit Live-Musik von den „Sticky Fingers unplugged“ auf der Sonnenterrasse bietet ausreichend Zeit, um zu Netzwerken und zu Entspannen.

Kostenlose Teilnahme beim TTA2020

„Es gibt in Kitzbühel laufend Neues zu entdecken, darum freuen wir uns, wenn sich viele Laufbegeisterte zum TTA am 22. August einfinden und mit uns einen schönen Tag in der Natur verbringen“, schließt Georg Überall. Infos und Details zum TTA gibt’s online unter www.ueberall.cc.