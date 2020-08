KIRCHBERG (jos). Nachdem ein Kraftfahrer aus Deutschland (34) am 24. August gegen 10.50 Uhr seinen Lkw mit Kran rückwärts in eine Hauseinfahrt in Kirchberg gelenkt hatte, um dort eine Baumaschine aufzunehmen, welche sich auf der anderen Seite des Hauses befand, fuhr er die seitlichen Stützen aus und fuhr den Kran über das Haus aus.

Nachdem er den Minibagger durch Steuerung mittels Fernbedienung angehoben hatte, brach der Asphalt unter dem Lkw nach unten weg und stürzte rund zehn Meter einen Hang hinunter. Der Minibagger fiel dabei im Bereich der Anhebestelle wieder zu Boden. Personen kamen nicht zu Schaden. Durch den Unfall entstanden Sachschäden an zwei Nachbarhäusern sowie ein Flurschaden. Der LKW wurde erheblich beschädigt. Bis zur Bergung des Unfallfahrzeuges sicherten Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren Kirchberg, Brixen und Kitzbühel (insgesamt 31 Mitglieder) das Gefährt ab.

