Road to Equality zum runden Geburtstag; "GEHspräche"-Etappen auch im Bezirk Kitzbühel.

BEZIRK KITZBÜHEL. 100 Jahre, 100 Tage, 100.000 Menschen – Soroptimist International Austria „begeht“ das Jubiläum der weltweiten Frauenorganisation mit einer „Road to Equality“ (Weg zur Gleichberechtigung). Von 11. bis 13. August macht der Wandertross auch im Bezirk Kitzbühel Station, um besondere „GEHspräche“ zu führen.

Seit 1921 setzt sich der weltweit größte Serviceclub für Frauen – Soroptimist International – rund um den Globus für den Status von Frauen und Mädchen ein. In Österreich engagieren sich knapp 1.800 Clubschwestern ehrenamtlich in rund 64 Clubs. Seit 42 Jahren sind im Bezirk Kitzbühel Soroptimistinnen aktiv – in Kitzbühel wurde der 13. Club österreichweit gegründet. Besondere Zeichen ihres Engagements setzten die Clubschwestern unter anderem mit der Gründung des Mädchen- und Frauenberatungszentrums oder der jährlichen Aktion „16 Tage gegen Gewalt“. Mit inzwischen 38 Mitgliedern setzt sich der Club auch für in Not geratene Menschen vorwiegend in der Region ein.

"GEHspräche"

Die Soroptimistinnen laden zum Jubiläum zu Frauen-„GEHsprächen“ – einer Wanderung

durch ganz Österreich, die am 26. Juni 2021 in Wien begann und die durch alle neun Bundesländer führt. 100 Tage wandern Clubschwestern quer durch Österreich um (mindestens) 100.000 Menschen zu erreichen. Alle sind herzlich eingeladen, die Soroptimistinnen auf der Wanderung zu begleiten – auch im Bezirk (zwischen Jochberg und St. Johann, weiter nach Scheffau und Kufstein).

Anmeldungsmöglichkeiten gibt es unter www.100jahre.soroptimist.at (Anm. auch kurzfristig möglich) und auf www.kitzbuehel.soroptimist.at

Das Programm:

Mi, 11. 8., Start 8.30 Uhr beim GH Jodelbühl in Jochberg: Wanderung nach St. Johann.

Do, 12. 8., Start 8.30 Uhr am Kirchplatz St. Johann: Wanderung nach Ellmau.

Fr, 13. 8., 8.30 Uhr Treffpunkt Scheffau, Hintersteinersee, Seestüberl: Wanderung nach Kufstein.