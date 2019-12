ST. JOHANN i.T. Am 24. Dezember am Abend fing in einer Küche ein Topf mit Fondue-Öl Feuer. Verletzt wurde niemand.

Fondue-Öl fing Feuer



Am 24. Dezember 2019, kam es in St. Johann i. T. zu einem Brand in einer Küche, als ein Topf mit Fondue-Öl am Herd Feuer fing. Dabei kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Ein 26jähriger brachte die 91jährige Großmutter aus der stark verrauchten Wohnung in Sicherheit. Auch eine weitere Frau verließ die Wohnung.

Die Küche der Wohnung wurde durch den Brand völlig zerstört und ist derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner wohnen aktuell bei Nachbarn. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Im Einsatz befanden sich die Freiwillige Feuerwehr St. Johann i.T. mit sieben Fahrzeugen und 55 Einsatzkräften, fünf Polizeibeamte und drei Rettungskräfte.

