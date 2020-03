Der Tiroler Blasmusikverband lud zur 73. Generalversammlung in die arena365.

KIRCHBERG (jos). Die alljährliche Generalversammlung des Tiroler Blasmusikverbandes fand heuer in Kirchberg statt. Anlass dafür war das 70-jährige Bestandsjubiläum des Musikbezirkes Brixental.

Bereits am Samstag fand dazu ein Konzert des eigens aus allen 11 Mitgliedskapellen zusammengestellten Bezirksorchesters statt, welches auch die Versammlung am Sonntag musikalisch umrahmte. Landesverbands-Präsident LH Günther Platter gratulierte stellvertretend Bezirksobmann Wolfgang Auinger und Bezirkskapellmeister Toni Vötter zu den hervorragenden musikalischen Leistungen und zum Jubiläum.

Green Events im Fokus

Kompakt und übersichtlich präsentierte Landesverbands-Obmann Elmar Juen mit seinen Funktionären allen Anwesenden den Rückblick auf das Jahr 2019 und zugleich einen Ausblick auf das heurige Musikjahr.

Dabei stehen unter anderem der Landesbewerb „Musik in kleinen Gruppen“ am 28. März, die Bläserwoche im Juli oder das Landeswertungsspiel im Oktober auf dem Programm. Zusätzlich gibt es eine Reihe an Schulungs- und Weiterbildungsveranstaltungen, zentral und in den Bezirken. „Insgesamt haben wir wieder viel vor. Dabei liegt der Fokus natürlich auf den Inhalten, aber wir lassen auch die organisatorische Ebene nicht außer Acht und versuchen, immer mehr unserer Veranstaltungen als Green Events zu organisieren. Wir wollen als Vorbild auch in Sachen Nachhaltigkeit, Regionalität und Klimaschutz vorangehen“, so Juen.