Der Freundschaftsklub der Schwesternstädte Kitzbühel/Rueil Malmaison/Bad Soden am Taunus bietet ab sofort unter der Leitung von Frau Mag. Hildegard Flack immer am letzten Montag des Monats in der Stube vom Sporthotel Reisch, also das nächste Mal am Montag dem 31. August 2020, mit Beginn um 16.00 Uhr unter dem Motto „Salut La France“ für circa zwei Stunden kostenlose Konversation auf Französisch an. Beim nächsten Treffen geht es um „Kitzbüheler Häuser erzählen Geschichten“. Jede/r Teilnehmer/in erzählt auf Französisch über ein bestimmtes Gebäude, ein bestimmtes Haus oder über einen bestimmten Platz in Kitzbühel. Der Vorstand vom Freundschaftsklub lädt dazu alle Kitzbüheler herzlichst ein. Nichtmitglieder, etwaige zukünftige Mitglieder – venez causer avec nous, vous êtes cordialement invités. Weitere Auskünfte erhalten Sie vorab gerne bei Mag. Hildegard Flack unter der Tel. Nr. 0664 - 55 602 26. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl bitte um Anmeldung von Montag bis Freitag zwischen 10 Uhr und 12 Uhr.