ST. ULRICH. Viele wichtige Projekte stehen auf der Agenda der Gemeinde St. Ulrich, wie Bgm. Brigitte Lackner zusammenfasst.

"Heuer haben wir vor, zur sicheren Wasserversorgung den Tiefbrunnen zu bauen. Derzeit liegen die Planungsunterlagen bei den Behörden. Sobald die Verhandlungen einen positiven Bescheid ergeben, ist eventuell nach Ostern der Baustart", so die Ortschefin. Nicht zuletzt zur Mitfinanzierung dieses Projekts wurde im Gemeinderat die Wassergebühr um 10 Cent pro m³ erhöht. Dazu hatte es im Vorfeld einige Aufregung gegeben, da eine wesentlich stärkere Erhöhung im Raum gestanden war.

Der Büroumbau im Gemeindeamt (wir berichteten) für ein freundlicheres Bürgerservice (und auch ein neuer Arbeitsplatz im Bauamt) läuft auf Hochtouren; die Grobkostenschätzung liegt bei 85.000 bis 100.000 Euro inkl. Eigenleistungen.

Das Problem "Verlandung Pillersee" wird Teil des Hochwasserschutzprojektes (gemeinsam mit Waidring, Anm.); der See soll in diesem Zuge rekultiviert werden.

Bauprojekte

Geplante Bauprojekte sind das Rettungszentrum Pillersee (Unterkunft für Bergrettung, Wasserrettung, Lawinenkommission, IDUS – wir berichteten), der Tiefbrunnen im Lastal, die Genersalsanierung einer Wohnung im Gemeindehaus, die Sanierung beim Y-Parkplatz (Einfahrt Dorf Nord), das Gewerbegebiet Strass mit Straßenverlegung und Loipenunterführung, die Pflastersanierung am Dorfplatz, letzte kleine Verbindungen bei der Breitbandversorgung, Aufschließungem im Bereich Kanal und Wasser und die Straße im Bereich Sparmarkt, so Lackner.

Im neuen Gewerbegebiet wurde übrigens der erste Kaufvertrag abgeschlossen.

"Auch einige größere Wohnbauprojekte (privat) mit Geschäftsflächen im Dorf stehen in den Finalplanungen. Im Frühjahr soll zudem im Frühjahr der Baustart für ein Beherbergungsprojekt mit rund 120 Betten im Bereich Buchenstein erfolgen", erklärt Bgm. Lackner. (niko)