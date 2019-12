ST. JOHANN i.T. Am Montag, 23. Dezember, geriet in St. Johann in Tirol eine Wohnung in Brand. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Wohnungsbrand in St. Johann

Am 23.12.2019, um 21.59 Uhr, geriet in St. Johann in Tirol eine Wohnung in Brand. Als eine Nachbarin den starken Rauch bemerkte, verständigte sie den Sohn des Wohnungsvermieters. Dieser brach die Wohnungstür auf und fand schließlich den Mieter. Er konnte den Mann aus der stark verrauchten Wohnung retten. Dieser wurde von einem Notarztteam erstversorgt. Auch der Sohn des Vermieters wurde beim Rettungsversuch verletzt.

Beide Männer wurden mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus nach St. Johann gebracht. Der Verletzungsgrad ist unbestimmt. In der Wohnung entstand erheblicher Sachschaden. Als Brandursache wurde vom Bezirksbrandermittler der Polizei eine brennende Zigarette ermittelt. Die freiwillige Feuerwehr St. Johann stand mit rund 30 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz.

