ST. JOHANN (jos). Am 21. April gegen 17 Uhr ereignete sich an der Wieshoferkreuzung in St. Johann ein Verkehrsunfall. Dabei wurde eine Mopedlenkerin schwer verletzt. Zeugen, die den Unfall gesehen haben, oder sich im Postbus Richtung Lofer befanden, werden gebeten, sich unter 0650 6339859 zu melden.