Wer hat im Bezirk Kitzbühel von den Coronazuschüssen am meisten erhalten? Die BezirksBlätter begaben sich auf Spurensuche.

BEZIRK KITZBÜHEL (jos/ebn). In der Corona-Krise drehte die österreichische Regierung den Geldhahn auf, um die heimische Wirtschaft durch die Krise zu schieben. Knapp 42 Milliarden Euro an Wirtschaftshilfen wurden ausgezahlt beziehungsweise zugesagt. Darunter fallen unter anderem Kurzarbeitsgelder, Fixkostenzuschuss, Ausfallbonus, Umsatzersatz oder staatliche Garantien.

Um an die Zuschüsse zu kommen war und ist ein Dschungel an Richtlinien zu bewältigen, der wohl so manchen Steuerberatern graue Haare wachsen ließ.

Schwer auffindbar

Dennoch kommt es im ganzen Land zu stattlichen Beihilfen für berechtigte Unternehmen.

Wie hoch diese Summen für einzelne Betriebe sind, ist nicht minder schwer herauszufinden, wie den Antrag selbst zu stellen. Das EU-Beihilfenrecht zwingt Österreich zur Veröffentlichung staatlicher Hilfen ab 100.000 Euro. Das wurde auch gemacht, jedoch ist das Datenkonvolut nur schwer durchschaubar.

Neben verschiedenen Beihilfeinstrumenten gibt es auch eine nicht unerhebliche Zahl an Bewilligungsstellen. Manche Beihilfen, wie jene zur Kurzarbeit, scheinen überhaupt nicht auf, da sie nicht als Zuschuss gelten.

2.412 Einträge in Datenbank

Die BezirksBlätter Kitzbühel haben die EU-Datenbank durchforstet. Dabei wurde ausschließlich nach Zuschüssen gesucht, die über die COVID-19-Finanzierungsagentur des Bundes GmbH (COFAG) abgerechnet wurden. Hauptaugenmerk liegt natürlich auf Tirol bzw. im Speziellen auf den Bezirk Kitzbühel. Ob die Zuschüsse bereits ausbezahlt worden sind, oder bislang nur genehmigt sind, geht aus den Unterlagen nicht hervor.

Dabei gab es 2.412 Einträge zu durchsuchen. Die EU-Seite ist dabei nicht besonders nutzerfreundlich und es dauert einige Zeit, sich aufgrund fehlender Filtermöglichkeiten durch die tausenden Spalten zu arbeiten. Die Ergebnisse sind aber durchaus interessant.

Die Beihilfeempfänger

Die 2.412 Tiroler Einträge sind nicht gleich alles Zuschussempfänger, viele Unternehmen sind mit zwei oder drei Anträgen gelistet. In der Datenbank geht auch hervor, ob es sich bei den Beträgen um einen Zuschuss oder eine Bürgschaft handelt (hier haben wir in der Auflistung aus Platzgründen keine Unterscheidung getroffen, Anm.).

Spitzenreiter unter den Tiroler Unternehmen ist mit 10,35 Millionen Euro die Lanserhof GmbH (u. a. Gesellschafter Christian Harisch). Dahinter rangieren Christian Harisch mit dem Hotel Schwarzer Adler in Kitzbühel (4,77 Millionen Euro) und die Danubia Kreuzfahrten GmbH in Innsbruck (2.124.754,09 Euro). Harisch dazu:



"Beim Lanserhof haben wir tatsächlich 800.000 € Zuschuss erhalten, der Löwenanteil ist jedoch eine Bürgschaft, die wir in voller Höhe und samt Zinsen zurückzahlen müssen. Ähnlich verhält es sich beim Schwarzen Adler."

Kitzbüheler Betriebe

Und wie sieht die Situation im Bezirk Kitzbühel aus? Als Tourismusbezirk finden sich unter den regionalen Empfängern großteils Hotel- und Gastronomibetriebe sowie Bergbahnen. Insgesamt konnten in der Datenbank 197 Einträge* (jew. über 100.000 €) gefunden werden, die diverse Unternehmen im Bezirk Kitzbühel betreffen. Mit einer Gesamtförderhöhe von 4,77 Millionen Euro führt Christian Harisch mit dem Hotel Schwarzer Adler in Kitzbühel die Liste an (Großteil der Summe davon Bürgschaft, die zurückzuzahlen ist, Anm.).

Dahinter befinden sich die Bergbahn Aktiengesellschaft GmbH (2.408.290,30 Euro), die Jochberg Kitzbüheler Straße Hotelbetriebs GmbH (Kempinski Hotel) mit 1.667.997,43 Euro, das Grand Hotel Kitzbühel GmbH & Co KG (1.667.997,43 Euro) und die Sportalm Gesellschaft m. b. H. (1.287.541,92 Euro).

Zählt man die Summen der 197 Großempfänger im Bezirk Kitzbühel zusammen, erhält man 88.020.335,18 Euro an Zuschüssen. Nicht meldungspflichtige Zuschüsse sind darin natürlich nicht enthalten. Nicht gelistet sind Förderungen unter dem Betrag von 100.000 Euro.

*aufgrund fehlender bzw. nicht genauer Angaben wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben (z. B. Ortsangaben).

Auflistung der Betriebe im Bezirk Kitzbühel:

Aurach:

Gasth. Hechenmoos Familie Pfister KG (Lifesport Hotel Hechenmoos): 235.155,94 Euro

Brixen:

Bergbahn Brixen im Thale Aktiengesellschaft: 944.566,29 Euro (2 Tranchen)

Gschwantler Martin (Intersport Gschwantler): 295.679,39 Euro

Wiedenhofer Klaus (Holzalm): 281.335,87 Euro

Alpeniglu GmbH: 225.475,11 Euro

Hechenberger Robert (Apartments Bergwelt Brixen): 196.393,47 Euro (2 Tranchen)

Straif Josef (Nieding Berggasthof): 163.495,34 Euro

Fuchs Josef (Reitlwirt, Schiwelthütte, Mamooserhof): 148.874,10 Euro

Ellmau/Going:

Bergbahnen Ellmau-Going GmbH & Co. Hartkaiserbahn KG: 1.260.006 Euro (3 Tranchen)

Bergbahnen Ellmau-Going Touristik GmbH: 644.598,35 Euro (3 Tranchen)

Bergbahnen Ellmau-Going GmbH / Co. Astbergbahn KG.: 396.053,41 Euro (2 Tranchen)

Erpfendorf:

Der Lärchenhof – Martin Unterrainer GmbH: 686.107,50 Euro (2 Tranchen)

Vital-Hotel Berghof Familie Unterrainer GmbH & Co KG: 270.108,45 Euro

Fieberbrunn:

Bergbahnen Fieberbrunn Gesellschaft m. b. H.: 798.440,75 Euro (2 Tranchen)

Schlosshotel Rosenegg GmbH: 586.263,32 Euro (2 Tranchen)

Vaya Fieberbrunn Verwaltung GmbH: 482.457,39 Euro (2 Tranchen)

Life with Style GmbH: 428.790,67 Euro

Gasthof Zur Alten Post Johann Eder Gesellschaft m. b. H. & Co KG.: 422.406,21 Euro (2 Tranchen)

Enzianhütte KG: 389.265,65 Euro

Geisl Markus Josef (Gasthof Großlehen, Hotel Chalets Grosslehen): 373.194,88 Euro

CC – Comfort Camping GmbH & Co. KG: 371.237,57 Euro

S4 Snowsport GmbH: 296.566,33 Euro

Waltl Ernst Robert (Lärchfilzhochalm): 280.505,25 Euro

Horngacher GmbH: 272.914,85 Euro

Stöckl Josef Wilhelm (Vereinsdiskont): 220.339,68 Euro

Steinacher Stefan (smpr.at): 173.109,28 Euro

Gasteig:

Lackner Balthasar (Hotel Jagdschlössl Gasteig): 277.659,54 Euro

Going:

Stanglwirt GmbH: 800.000,00

Seiwald Johann jun. (Vitalhotel Sonnenhof): 152.610,40

Franz Hansjörg (X.DREAM holidays): 103.224,02

Hochfilzen:

Hotel Edelweiß Sebastian Trixl KG: 162.065,82 Euro

Hopfgarten:

Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG: 1.041.904,93 Euro (2 Tranchen)

Sportresort Hohe Salve GmbH: 687.480,54 Euro (2 Tranchen)

PA Hotel Hopfgarten GmbH: 349.744,02 Euro

Brugger Reinhard (Restaurant-Pizzeria Salvena): 197.910,48 Euro

Anton Eisenmann (Gasthof Rigi): 127.947,95 Euro

Itter:

Autohaus Rudolf Fuchs Gesellschaft m. b. H.: 356.708,00 Euro (2 Tranchen)

Jochberg:

Jochberg Kitzbüheler Straße Hotelbetriebs GmbH: 1.667.997,43 Euro (3 Tranchen)

Hochfilzer Oswald (Bärenbadalm): 277.863,55 Euro

Adolfine Fürst (Berggasthaus Steinbergkogel): 260.479,95 Euro

Wallner Kitz-Gastro GmbH: 211.571,03 Euro

Andreas Schipflinger (Schwarzer Adler): 206.380,52 Euro

Egger Annemarie (Jochbergerhof): 199.731,97 Euro

Snow Academy Jochberg GmbH: 146.258,35 Euro

Kirchberg:

Maierl-Alm GmbH: 1.019.991,78 Euro

Hotel Elisabeth GmbH: 825.288,19 Euro (2 Tranchen)

Taxacher GmbH & Co KG: 563.631,79 Euro

Hotel Sonne Besitz GmbH: 557.955,62 Euro

Fremdenverkehrsbetriebe Gesellschaft m. b. H. & Co. OHG (Parkhotel): 347.856,35 Euro

Simair Christian (Gasthof Metzgerwirt): 334.982,80 Euro

Kirchberger Hof Gesellschaft m. b. H.: 316.908,09 Euro (2 Tranchen)

Skiverleih Kirchberg Margreiter GmbH: 296.887,51 Euro

Gerry Sport GmbH: 294.083,56 Euro

Bechlwirt Gastronomie GmbH: 256.765,15 Euro (2 Tranchen)

Bräuwirt Koidl KG: 243.332,61 Euro

Sore Marcel Robert (Almhof, Asados): 230.188,52 Euro

Schießl Thomas Gasthof Ochsalm KG: 218.284,97 Euro

CAP GmbH: 215.031,71 Euro

Kirchenwirt – Hans Peter Gröderer GmbH & Co. KG: 206.667,90 Euro

Hotel Willms OG: 204.057,44 Euro

Lorenzoni Helmut Robert: 184.699,10 Euro

Rösslwirt Schiessl KG: 183.031,60 Euro

Hotel Sportalm GmbH: 174.290,57 Euro

Wörgötter Elisabeth (Aschauer Hof z‘Fritzn): 173.055,14 Euro

Eisbar Gastronomie GmbH: 160.228,11 Euro

Kirchdorf:

Sinnesberger GmbH: 966.127,49 Euro (2 Tranchen)

Seiwald Michael (Hotel „babymio“): 345.078,09 Euro (2 Tranchen)

Josef Lackner Gesellschaft m. b. H (Hotel Gut Kramerhof): 325.145,84 Euro

Landgut Furtherwirt GmbH: 310.454,19 Euro (2 Tranchen)

Mag. Seiwald Reinhard (Hotel Das Seiwald): 252.056,87 Euro

Kitzbühel:

Christian Harisch e. U., Hotel Schwarzer Adler: 4.770.000 Euro

Bergbahn Aktiengesellschaft Kitzbühel: 2.408.293,30 Euro (2 Tranchen)

Grandhotel Kitzbühel GmbH & Co KG: 1.586.415,33 Euro (3 Tranchen)

Sportalm Gesellschaft m. b. H.: 1.287.541,92 Euro (2 Tranchen)

Harisch Hotel GmbH: 1.157.493,77 Euro (3 Tranchen)

Hotel Grand Tirolia Kitzbühel-Eichenheim Betriebs GmbH: 1.152.755,16 Euro (2 Tranchen)

Eurotours Gesellschaft m. b. H.: 1.020.000 Euro

Schlosshotel Kitzbühel GmbH: 986.054,84Euro

brandmood GmbH: 969.407,33 Euro (2 Tranchen)

Kitzbühel Country Club GmbH: 837.772,54 Euro (2 Tranchen)

Hotel zur Tenne Volkhardt KG: 807.806,38 Euro (2 Tranchen)

Hotel Tiefenbrunner GmbH: 762.157,34 Euro (2 Tranchen)

Reisch & Reisch KG (Rasmushof): 751.038,37 Euro (3 Tranchen)

Sporthotel Reisch GmbH & Co KG: 712.178,95 Euro

Rass & Dorner GmbH: 662.575,74 Euro

Pasquali GmbH & Co. KG (Hotel Tennerhof): 610.765,54 Euro (2 Tranchen)

Hotel Kitzhof GmbH: 552.584,64 Euro

Hotel Kitzbüheler Horn Betriebsgesellschaft m. b. H. & Co KG: 522.383,71 Euro (2 Tranchen)

Hotel Schweizerhof Gesellschaft m. b. H.: 518.155,70 Euro

Frauenschuh Bekleidungs GmbH: 514.046,98 Euro (2 Tranchen)

Kitzsport GmbH: 511.935,03 Euro (3 Tranchen)

Harisch F & B GmbH: 479.858,60 Euro (2 Tranchen)

Hochbrunn Alm OG: 431.284,74 Euro

Helmut Eder Mode GmbH: 427.326,83 (2 Tranchen)

Harisch Gasthaus GmbH: 404.477,81 Euro

Rosis Sonnbergstuben GmbH & Co KG: 360.618,20 Euro

Sonnbühel Gasthaus GmbH: 350.905,19 Euro

Erika Boutiquehotel GmbH: 344.143,75 Euro (2 Tranchen)

Josef Brugger Gesellschaft m. b. H.: 332.017,93 Euro

Tir.Skisch.Kitz. T E. Hinterseer KG (Rote Teufel): 329.494,89 Euro

ZIVA GmbH: 319.377,48 Euro (2 Tranchen)

Reisch Franz Walter Ernst (Alpenhaus Kitzbüheler Horn): 317.264,61 Euro

KTC Turnier GmbH: 294.854,21 Euro

Finance Alpin Kitzbühel GmbH: 289.844,32 Euro (2 Tranchen)

GeMa Essen Betriebs GmbH (Alpengasthaus Maierl): 288.602,89 Euro

Bastian‘s GmbH: 285.843,68 Euro

Christopher Schroll Gmbh (Juwelier): 281.892,78 Euro (2 Tranchen)

Berghaus Tirol KG: 265.314,80 Euro

Hofer Manfred Horst (element3): 259.503,40 Euro

Vorderstadt Gastro GmbH (Centro): 250.528,29 Euro

Luis Trenker Shop GmbH: 233.720,63 Euro

DDr. Thurner – Kahr Hotel Ehrenbachhöhe Kitzbühel Hahnenkamm: 229.712,58 Euro

Sport- und Wellnesshotel Bichlhof GmbH: 227.547,89 Euro

Stöckl Johann (Jimmys): 223.669,72 Euro

Alpenhotel Kitzbühel am Schwarzsee GmbH: 222.727,79 Euro

The Londonder Pubs GmbH: 210.449,72 Euro

Trattoria Don Luigi GmbH: 205.264,19 Euro

Restaurant Kaiserstuben Gesellschaft m. b. H.: 174.571,49 Euro

Kirchsteiger Nicole (Hahnenkamm Pavillon): 137.121,90 Euro

Michael Sinnesberger (Englhaus): 134.141,09 Euro

BichlAlm Gesellschaft m. b. H.: 132.961,34 Euro

Kitzbüheler Alpen Immobilien Paas GmbH: 118.941,49 Euro

Kössen:

Christian Mühlberger Hotelbetriebs GmbH: 987.816,17 Euro (3 Tranchen)

Münsterer Hotel GmbH: 962.416,77 Euro (3 Tranchen)

Andreas Gruber (Hotel Alpina): 910.007,47 Euro

Unterberghornbahnen GmbH & Co. KG.: 369.266,22 Euro (2 Tranchen)

Oberndorf:

Metzgerei Huber GmbH: 709.004,12 Euro

Lindner Christine jun. (Penzinghof): 362.909,49 Euro

Stöckl Christian Günther (Kaiserhotel Neuwirt): 317.154,53 Euro

Reith:

Jöchl Josef Matthias jun. (Reitherwirt & Jagdhof Hubertus): 266.469,79 Euro

St. Jakob:

Unterlechner Sabine Maria: 176.099,00 Euro

Hotel Kitzspitz GmbH: 210,487.38 Euro

St. Johann:

Blumschein Maximilian (Hotel & Wirtshaus Post): 786.714,80 Euro (2 Tranchen)

Familienbrauerei Huber GmbH & Co KG: 681.959,51 Euro

Neuner GmbH & Co KG (St. Johanner Hof, Central): 670.518,40 Euro (2 Tranchen)

Explorer Hotel St. Johann GmbH & Co KG: 454.307,40 Euro (2 Tranchen)

Wolfgang Wirl Gesellschaft m. b. H.: 436.897,89 Euro

Kurt Schmiedberger (Villa Masianco, zum Dampfl): 305.674,35 Euro (2 Tranchen)

Michael Grander (Hotel Fischer): 304.471,81 Euro

Hotel-Gasthof Schöne Aussicht Franz Grander GmbH & Co. KG: 270.187,22 Euro

Sport Patrick GmbH: 261.705,06 Euro

Masianco Restaurantbetriebs GmbH: 255.352,08 Euro

Sporthotel Austria KG: 242.794,51 Euro

Grander Josef jun. (Gasthof Park): 242.617,67 Euro

Lackner GmbH & Co Kg (Bruggwirt): 233.951,30 Euro

Hailer Johann: 232.764,43 Euro

Trop Möbelabholmarkt GmbH: 223.130,86 Euro (2 Tranchen)

Berggasthaus Grander Schupf GmbH & Co KG: 218.926,60 Euro

Mettler Johann jun. (Berghotel Pointenhof): 205.588,90 Euro

St. Johanner Bergbahnen Gesellschaft m. b. H.: 185.011,15 Euro

Aufschnaiter Einrichtungshaus Tischlerei GmbH & Co. KG: 181.092,07 Euro (2 Tranchen)

Schischule Wilder Kaiser KG: 156.960,27 Euro

Egger Simon KG: 141.905,91 Euro

Panorama-Badewelt GesnbR: 120.560,74 Euro

St. Ulrich:

Bergbahn Buchensteinwand Pillersee GmbH: 548.478,63 Euro

Waidring:

Steinplatte Aufschliessungs-Gesellschaft m. b. H. & Co Kommanditgesellschaft: 1.075.288,35 Euro (3 Tranchen)

Sendlhof GmbH & Co. KG: 426.485,46

Heigenhauser Andreas: 366.380,02 Euro

Johann Wörgötter (Zardinis): 248.033,48 Euro

Stallenalm GmbH: 243.410,41 Euro

Winkler Christian KG (Schneidermann): 233.815,31 Euro

Sport Kienpointner GmbH: 218.949 Euro

Agrargemeinschaft Kammerköralpe: 105.352,23 Euro

Westendorf:

Bergbahnen Westendorf Gesellschaft m. b. H.: 521.543,31 Euro

Hotel Jakobwirt GmbH: 428.009,13 Euro

Feinsinn GmbH: 325.302,59 Euro

Jakob Lenk Hotel Mesnerwirt KG: 281.000,71 Euro

Georg Ager KG (Hotel Post): 279.725,33 Euro

Miha Lodging Services GmbH (Windau Lodge): 264.822,61 Euro

Vital-Landhotel Schermer GmbH & Co KG: 242.660,70 Euro

Mag. Fuchs Johann (Skischule Westendorf): 232.377,17 Euro

Hollaus Michael Georg (Bichlingerhof): 187.595,18 Euro

Ager Bergrestaurant Hohe Salve GmbH: 176.291,19 Euro

Stöckl Johann Landmaschinen Gesellschaft m. b. H. & Co. KG: 171.249,35 Euro

In der EU-Datenbank findet sich lediglich der eingetragene Firmenname, der auch ein Familienname sein kann. Trotz aller Sorgfalt bei der Recherche können Namensverwechslungen deshalb nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Die Bewilligungsbehörde ist immer die COFAG. Andere Bewilligungsstellen und Beihilfeinstrumente wurden nicht berücksichtigt.