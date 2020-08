HOCHFILZEN (niko). Der ARBÖ Fieberbrunn-Pillersee veranstaltet am Samstag, 12. 9., in Hochfilzen einen Auto-Slalom im Rahmen der Tiroler Meisterschaft 2020. Der Start der Klasse I erfolgt um 9 Uhr beim ehemaligen Edertrans-Gelände in Hochfilzen (Nähe Fußballplatz). Die Veranstaltung dauert ca. bis 17 Uhr. Als Startgeld für Teilnehmer (3 Wertungsläufe + Trainingslauf) sind 36 € bei Anmeldung vor Ort zu entrichten. Neufahrer werden in einer eigenen Klasse gewertet (jeder motorsportbegeisterte kann an den Start gehen). Für Speis und Trank ist bestens gesorgt. Eintritt frei.