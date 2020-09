KÖSSEN(jom). Auf Grund der Corona Krise konnten die Kössener Oldtimertage nur in einem etwas kleineren Rahmen durchgeführt werden. Die Oldtimerfreunde unter Obmann Jakob Hintler setzten alle Hebel in Bewegung, somit konnte die 8. „Kaiserwinkl Classic“ am vergangen Samstag, bei idealem Wetter, vor dem Gasthof Post gestartet werden. „Auch die Verschiebung dieser Veranstaltung von Juni auf den 5. September hat sich ausbezahlt“, so Hintler.

Die Kaiserwinkl Classic ist seit Jahren ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender in Kössen. Es war wieder ein Treffen von schönen chromblitzenden restaurierten Automobilen und edlen Karossen sowie deren stolzen Besitzern. Die Ausfahrt der 60 (war limitiert) gemeldeten Automobile ging über Erl nach Bayern zum Chiemsee und wieder zurück über Reit im Winkl nach Kössen mit 126 Kilometer. Für Fahrer und Beifahrer waren dabei wieder einige knifflige Aufgaben zu bewältigen.

Zu den Raritäten dieser Rallye zählten ein Citröen DS Break, einige Porsche 911, Fiat 500, VW Käfer, Chevrolet Corvette und einige Mercedes Benz SL, um nur einige zu nennen.

Auch das Moped und Motorradtreffen am Samstag nachmittag mit Ausfahrt fand großen Anklang.