ST. JOHANN (niko). In der 39. Gemeinderatssitzung (2. Juni) gab es neben anderen Einbringungen (wir berichteten bereits) von GR Claudia Pali und GR Heribert Mariacher (parteifrei) zwei weitere Anträge.

Zum einen wurde die Liveübertragung der GR-Sitzungen (Livestream) beantragt, zum anderen ging es um ein "sicheres Ein- und Ausfahren an der B 178, Kreuzung Innsbruckerstraße, Rettenbach".

Heftig debattiert wurde die Forderung nach dem Livestream, zu der es einerseits Zustimmung, von ÖVP-Seite hingegen Ablehnung und Bedenken gab. Letztlich wurde fixiert, dass das Thema im Gemeindevorstand näher besprochen werden soll.

Für den lt. Pali und Mariacher gefährlichen, unfallträchtigen Verkehrsbereich an der B 178 wurde eine Entschärfung, z. B. durch eine Einbiegespur gefordert. Zudem wurde von der Gemeindeführung verlangt, diesbezüglich Kontakt mit den zuständigen Stellen (Land, Baubehirsamt) aufzunehmen. Bgm. Hubert Almberger erklärte dazu, bereits mit den zuständigen Stellen in Kontakt zu sein; zudem käme es in diesem Bereich zur Erschließung eines Gewerbegebiets, wobei eine neue Kreuzung geplant sei.